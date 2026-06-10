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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فورد موستانج GTD في السعودية

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة
سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد موستانج GTD، وتنتمي موستانج لفئة الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب وألياف كربون، ونظام تعليق متطور، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، شيفروليه كورفيت Z06 .

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة 

مواصفات فورد موستانج GTD الخارقة

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة 

زودت سيارة فورد موستانج GTD بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل من ألياف الكربون بالكامل، وبها عرض ضخم يبلغ 2.07 متر، وبها جنوط مغنيسيوم خفيفة الوزن مع إطارات ميشلان سبورت كاب، وبها خطوط هجومية، وبها صدادات عريضة تمنحها مظهر سيارة سباق حقيقية، وبها مقعدين فقط، مع إزالة الصف الخلفي لصالح نظام تعليق مكشوف يمكن رؤيته عبر زجاج بلكسي.

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة فورد موستانج GTD بها، مقصورة رياضية بمواد فاخرة وألياف كربون، وبها شاشة رقمية متطورة مع واجهة قيادة موجهة للسائق، وبها عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف، ومقاعد سباق داعمة للجسم.

محرك فورد موستانج GTD الخارقة

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة 

تستمد سيارة فورد موستانج GTD الخارقة قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5200 سي سي، وتنتج قوة 815 حصان، وبها عزم دوران 664 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر  فورد موستانج GTD الخارقة

الفئة الأولي من سيارة  فورد موستانج GTD الخارقة تباع في سوق السيارات السعويد بسعر مليون و 540 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة  فورد موستانج GTD الخارقة تباع في سوق السيارات السعويد بسعر مليون و 640 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات :

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة 

تأسست شركة فورد للسيارات برأسمال جمع من 12 مستثمر وبدء التجميع في مصنع ماك أفينيو، وعام 1908 تم إطلاق السيارة الأيقونية "موديل تي" التي حققت انتشار جماهيري واسع بفضل تصميمها العملي.

سيارة فورد موستانج GTD الخارقة الجديدة 

وفي عام 1913 تم إدخال خط التجميع المتحرك لأول مرة عالمياً، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإنتاج وتقليص تكلفة السيارة لتصبح في متناول الطبقة العاملة، وأستحوذت فورد على شركة لينكولن لإطلاق خط إنتاج السيارات الفاخرة، وفي القرن الحادي والعشرين تم توسيع عالمي كبير مع امتلاك الشركة حصصاً استراتيجية وتطوير أسطول من المركبات التجارية، والسيارات الرياضية، والتقنيات الكهربائية الحديثة.

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