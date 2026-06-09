أحمد موسى: ميناء سفاجا 2 خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ميناء سفاجا 2 يمثل حدثًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير توجه إلى سفاجا بعد لقائه مع الرئيس السيسي أمس، حيث تفقد مع شركة موانئ أبوظبي ميناء سفاجا 2، موضحًا أن الميناء يعمل حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي، وأن تشغيله يعد خطوة مهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي، كما يمثل ميناء سفاجا الجديد إضافة قوية لقطاع الموانئ المصرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر أصبحت اليوم منفذًا إلى أشقائها العرب، خاصة بعد غلق مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض وتمثل نقلة نوعية في الموانئ المصرية.

وأضاف أنه ستكون هناك مشروعات جديدة تشمل سفاجا 3 وسفاجا 4، مؤكدًا أن محطة سفاجا تتمتع بموقع استراتيجي وتمثل إضافة كبيرة جدًا في هذا المجال، لافتًا إلى أن مصر تعمل على هذا الملف منذ سنوات، وقبل الحديث عن الحرب بين إيران وأمريكا، حيث امتلكت الدولة رؤية واضحة لتطوير الممرات اللوجستية.

وأوضح أن هناك ممرًا تجاريًا عربيًا شماليًا يمتد عبر طابا والعريش لنقل التجارة إلى العقبة ولبنان وسوريا، إلى جانب الممر التجاري العربي الجنوبي الذي يعتمد على ميناء سفاجا لربط حركة التجارة مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع: «هناك أيضًا محور يمتد من موانئ البحر الأحمر حتى مطروح، إلى جانب مشروعات السكك الحديدية، وربط الخط الثالث للقطارات بالقطار الكهربائي السريع والخط الثاني، بما يتيح الانتقال من سفاجا إلى قنا، ثم إلى القاهرة والإسكندرية، في إطار خطة الرئيس السيسي لربط أنحاء الجمهورية بشبكة نقل متكاملة