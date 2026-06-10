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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

"iOS 27" يعيد رسم واجهة إعدادات سماعات "AirPods" بالكامل ويمنح المستخدمين مزايا تحكم فائقة

iOS 27
iOS 27
احمد الشريف

أطلقت شركة أبل الأمريكية واجهة ثورية محدثة كلياً مخصصة لإدارة سماعاتها اللاسلكية "AirPods"، مدمجة ضمن الأكواد البرمجية للإصدار التجريبي الأول لنظام التشغيل المرتقب "iOS 27".

ورصد تقرير فني نشره موقع "9to5Mac" التقني المتخصص الهوية البصرية الجديدة، مؤكداً أن أبل تخلت عن القوائم النصية القديمة لصالح واجهة رسومية تفاعلية تعتمد على بطاقات مستقلة، تهدف إلى تبسيط تجربة الصوت المحيطي وتسهيل النفاذ اللحظي لكافة الميزات الرقمية.

واجهة رسومية تفاعلية تعتمد على نماذج ثلاثية الأبعاد

تستهدف الترقية البرمجية الجديدة إنهاء عشوائية القوائم الفرعية التي كانت تؤرق المستخدمين عند الرغبة في تعديل خصائص الصوت.

وتمنح واجهة "iOS 27" الجديدة عرضاً مجسماً وثلاثي الأبعاد لنوع السماعة المتصلة (سواء كانت AirPods Pro أو Max) في صدارة شاشة الإعدادات، مع توزيع الخصائص الأساسية مثل "إلغاء الضوضاء النشط" (ANC) و"وضع الشفافية البصرية" على أزرار دائرية ونحيفة مبرمجة هندسياً وفنياً لتستجيب فائقاً للمس السريع وبمعدل كفاءة يبلغ 100%.

أتمتة العزل الصوتي الذكي بالاعتماد على خوارزميات عصبية

تمنح أبل مستخدمي سماعاتها قدرات استباقية خارقة لإدارة الصوت التكيفي (Adaptive Audio) ليتلاءم تلقائياً مع البيئة المحيطة.

وحرص مبرمجو كوبيرتينو لعام 2026 على دمج لوحة تحكم مخصصة تتيح للمستخدم أتمتة مستويات عزل الضوضاء بدقة متناهية، بالتكامل مع خوارزميات حزمة "Apple Intelligence" المحلية التي تفهم نبرات الصوت البشري المحيط، لتقوم بخفض مستوى الموسيقى كيميائياً وفنياً فور بدء الضحية أو المستخدم في التحدث مع شخص آخر.

إدارة ممتدة لعمر الخلايا وحمايتها من التآكل الحراري اللحظي

تتكامل الطفرة التصميمية الجديدة مع توفير حلول عميقة تضمن صيانة العتاد الداخلي وحماية الطاقة الكيميائية لبطاريات السماعات وعلبة الشحن.

وتوفر القائمة المحدثة في نظام "iOS 27" رسوماً بيانية تفصيلية ترصد معدلات استهلاك باقة الطاقة لحظياً، مع تفعيل بروتوكول شحن ذكي (Optimized Battery Charging) يمنع الارتفاع الحراري المفرط أثناء الشحن السريع، مما يضمن إطالة العمر الافتراضي الكلي للقطع النحيفة داخل السماعة.

طفرة استهلاكية ممتازة تترقبها أسواق الإكسسوارات الذكية بمصر

تفتح هذه القفزة البرمجية الواسعة آفاقاً تسويقية وتشغيلية واسعة النطاق يترقبها موزعو الهاردوير ومستعملو أجهزة أبل في مصر والشرق الأوسط لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن تبسيط واجهة الـ "AirPods" وجعلها أكثر نضجاً سيعزز من القيمة التنافسية للسماعة بالأسواق المحلية، ويمنح الطلاب ومنشئي المحتوى الرقمي في مصر تجربة تحكم سينمائية مرنة تدعم أداء مهامهم اليومية وإدارة اتصالاتهم المهنية بسلاسة مطلقة وبدون تعقيد.

يبرهن إعادة تصميم إعدادات "AirPods" في نظام "iOS 27" على أن شركة أبل لعام 2026 باتت تضع هندسة واجهات المستخدم وتسهيل الوظائف في نفس مرتبة تطوير العتاد؛ ومع استمرار المطورين في فحص الأنظمة المحدثة.

يستعد قطاع الملحقات اللاسلكية النخبوية لاستقبال معايير تفاعلية فريدة تؤكد أن الابتكار البرمي المستدام والتكامل الشامل بين الأجهزة هما الحصن الدفاعي الأول لتأمين ولاء المستهلك لعلامة أبل تجارياً.

أبل شركة أبل iOS 27 Apple Intelligence AirPods

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