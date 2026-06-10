حزب المصريين: القمة المصرية الكونغولية تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بالقمة المصرية الكونغولية والمباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدًا أن هذه الزيارة الرابعة للرئيس الكونغولي تعكس عمق وخصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين منذ ستينيات القرن الماضي.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن الرسائل الصادرة عن القمة والمؤتمر الصحفي المشترك تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية؛ والتي يأتي في مقدمتها تأكيد الرئيس السيسي على الموقف المصري الثابت والداعم بشكل كامل لسيادة الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها، وانخراط مصر الإيجابي والدائم لدعم جهود إحلال السلام والاستقرار في شرق الكونغو والتخفيف من تداعياتها الإنسانية.

زيارة رئيس الكونغو تؤكد مكانة مصر المحورية في دعم استقرار إفريقيا

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يُمثل خطوة عملية للانطلاق بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، مشيرًا إلى أن نقل الخبرات المصرية الرائدة في مجالات البنية الأساسية، والطاقة، وإعادة الإعمار والتنمية عبر الشركات الوطنية العملاقة، يُجسد نموذجًا يحتذى به للتعاون الإفريقي - الإفريقي القائم على البناء والتنمية المستدامة.

وثمّن المستشار حسين أبو العطا، الموقف الكونغولي الحكيم والمسؤول في ملف مياه النيل، والذي يتأسس على احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية، معربًا عن تأييده التام للرسالة الحاسمة والصادقة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب القاهرة إلى شعوب دول حوض النيل كافة، والتي لخصت الرؤية المصرية الشاملة:

وتوجه بالتهنئة للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والشعب الكونغولي الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال الكونغو، وبمناسبة "يوم إفريقيا 2026"، مؤكدًا أن مصر، انطلاقًا من ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات بالاتحاد الإفريقي واستضافتها لمقره بالقاهرة، ستظل الصمام الأمامي الداعم لأشقائها في القارة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية.