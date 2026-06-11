عبد الواحد السيد يكشف مفاجآت بشأن عمر فرج

فتح عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، النار على مسئولي القلعة البيضاء بسبب قضية الفلسطيني عمر فرج، مهاجم الفريق الأبيض السابق.

وكان عمر فرج حصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقيته في الحصول على مستحقاته لدى الزمالك، والتي تُقدر بنحو مليون و700 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5%.

وقال عبد الواحد السيد، في تصريحات عبر فضائية «ام بي سي مصر»: «اللي ماسك ملف اللاعبين الأجانب في الزمالك لازم يتحاسب، إن الزمالك يتعرض لعقوبة تأديبية بإيقاف قيد فترتين دي كارثة».

وأضاف: «عمر فرج، كان بيتدرب لواحده، مينفعش لاعيب أجنبي متنزلوش التدريب الجماعي!».

وتابع: «عمر فرج، كان بيتدرب لواحده من وقت تولي جون إدوارد، منصب المدير الرياضي للزمالك، بس معرفش مين صاحب قرار مينزلش التدريب، ده كان من أسباب العقوبة الكبيرة ضد الزمالك».

وواصل: «لما 4 لعيبة ورا بعض ياخدوا أحكام ضد الزمالك يبقى المسؤولين في النادي كانوا نايمين ومفيش أي تواصل مع اللاعبين».

وفجر عبد الواحد السيد، مفاجأة قائلاً: «عمر فرج، عقده مع الزمالك كان بالجنيه المصري، معرفش إزاي اتقلب بالدولار».