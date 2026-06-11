اللواء محمود توفيق نموذج الانضباط والحسم .. مصطفى بكري يشيد بدور وزارة الداخلية

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بدور رجال وزارة الداخلية في فرض السيطرة الأمنية ومواجهة الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع العديد من القضايا الصعبة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا يملك إلا أن يتقدم بالتحية لكل ضابط يعمل بجد، مشيرًا إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رجل يعمل في صمت وهدوء، ويقدم نموذجًا للقدوة في الانضباط والحسم.

قيمة حقيقية داخل منظومة الأمن

وتابع أن الوزير يتميز بالحرص على أمن الدولة ومواجهة البلطجة وتجارة المخدرات وكل ما يهدد أمن المجتمع، معتبرًا أنه يمثل قيمة حقيقية داخل منظومة الأمن.