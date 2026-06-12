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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خطفت أنظار الملايين.. هل ظهرت دمية لابوبو في كأس العالم 2026؟

دمية «لابوبو»
دمية «لابوبو»
أمينة الدسوقي

لم يكن جمهور كرة القدم الذي احتشد في افتتاح كأس العالم 2026 بالمكسيك يتوقع أن تسرق الأضواء شخصية بعيدة تماما عن المستطيل الأخضر، لكن دمية «لابوبو» نجحت في تحقيق ذلك، بعدما تحولت إلى واحدة من أبرز مفاجآت الحفل الافتتاحي للبطولة العالمية.

وسط الأجواء الاحتفالية الصاخبة والعروض الفنية المبهرة التي شهدها ملعب أزتيكا التاريخي، ظهرت «لابوبو» في مشهد استثنائي جذب أنظار عشرات الآلاف داخل المدرجات وملايين المشاهدين حول العالم، لتؤكد أن شعبيتها لم تعد تقتصر على هواة جمع الألعاب والمجسمات، بل أصبحت ظاهرة ثقافية عالمية تتجاوز الحدود.

ظهور استثنائي في أكبر محفل كروي

شهد حفل افتتاح كأس العالم ظهور مجسم ضخم لشخصية «لابوبو» مرتديا زيا رياضيا خاصا بالمونديال، ضمن الفقرات الترفيهية والترويجية التي سبقت انطلاق المنافسات.

وجاء هذا الظهور اللافت ليعكس المكانة المتنامية التي وصلت إليها الشخصية خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من كونها لعبة فنية محدودة الانتشار إلى أيقونة جماهيرية تحظى بمتابعة واسعة في مختلف أنحاء العالم.

الموسيقى تجمع النجوم و«لابوبو»

ولم يتوقف حضور «لابوبو» عند العروض البصرية فقط، بل ظهرت أيضا ضمن أجواء الأغنية الترويجية الرسمية «Goals»، التي شاركت فيها النجمة العالمية ليزا إلى جانب مجموعة من الفنانين العالميين.

وجاء العمل الموسيقي ليحتفي بالنسخة التاريخية من كأس العالم 2026، بينما أضافت «لابوبو» لمسة عصرية وشبابية عكست ارتباط الشخصية بثقافة الجيل الجديد واتجاهاته.

من هي «لابوبو»؟

تعود شخصية «لابوبو» إلى عالم الألعاب الفنية المصممة لهواة الاقتناء، وتمتاز بملامحها الفريدة التي تجمع بين البراءة والشقاوة، مع ابتسامة عريضة وأذنين بارزتين أصبحتا علامتها المميزة.

وخلال فترة قصيرة، تحولت الشخصية إلى ظاهرة عالمية بفضل الانتشار الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات عشاقها يتسابقون للحصول على الإصدارات النادرة منها، فيما ارتفعت قيمتها السوقية بشكل لافت بين جامعي المجسمات حول العالم.

سر الشعبية الجارفة

ويعود نجاح «لابوبو» إلى قدرتها على الجمع بين الفن والتسويق والترفيه في آن واحد فالشخصية لم تعد مجرد لعبة، بل أصبحت رمزا ثقافيا يعبر عن جيل جديد يبحث عن التميز والاقتناء والارتباط بالاتجاهات العالمية الحديثة.

ومع كل ظهور جديد، تنجح «لابوبو» في إثارة اهتمام الجمهور وخلق حالة من التفاعل الكبير، سواء عبر الفعاليات الفنية أو الحملات الدعائية أو المناسبات الدولية الكبرى.

شاكيرا تشعل الأجواء في ملعب أزتيكا

وفي الوقت الذي خطفت فيه «لابوبو» جانبا من الاهتمام الإعلامي، شهد الحفل أيضا لحظات استثنائية مع صعود النجمة الكولومبية شاكيرا إلى المسرح الرئيسي في ملعب أزتيكا، حيث قدمت عرضًا غنائيًا حماسيًا أشعل حماس الجماهير.

وتفاعل أكثر من 80 ألف متفرج مع العروض الفنية والاستعراضية التي سبقت صافرة البداية، في ليلة احتفالية جسدت الطابع العالمي للبطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

«لابوبو» من لعبة إلى أيقونة ثقافية

أثار ظهور «لابوبو» في افتتاح كأس العالم موجة واسعة من التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن وصولها إلى هذا الحدث الرياضي العالمي يمثل تتويجًا لمسيرة نجاح استثنائية.

فالشخصية التي بدأت كدمية مخصصة لهواة الاقتناء أصبحت اليوم ضيفًا دائمًا في كبرى الفعاليات العالمية، وحاضرة بقوة في الثقافة الشعبية المعاصرة، لتثبت أن النجومية لم تعد حكرًا على الفنانين والرياضيين فقط، بل باتت تشمل أيضا شخصيات استطاعت أن تصنع لنفسها مكانا فريدا في وجدان الجماهير حول العالم.

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