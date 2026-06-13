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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المستثمرون ينسحبون من سوق النفط بسبب الفوضى وتقلبات الأسعار

تقلبات في سوق النفط
تقلبات في سوق النفط
واشنطن أ ش أ

أدت التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية إلى تراجع السيولة في السوق بأسرع وتيرة مسجلة هذا العام، مع تزايد تردد المستثمرين في ضخ أموالهم في أصل مالي أصبح، بحسب المتعاملين، رهينة للتصريحات اليومية التي ينشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب مع إيران.

وتُقصد بالسيولة مدى التوازن بين أعداد المشترين والبائعين في السوق، وهي تتأثر بعدة عوامل من بينها حجم التداول وعدد العقود المفتوحة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن عدد عقود خام برنت الآجلة المملوكة للمستثمرين، والمعروف بـ "الفائدة المفتوحة"، انخفض بنحو 17% منذ بداية العام، وهو أسرع تراجع من نوعه منذ عام 2009 على الأقل.

ويقول متداولون إن أسلوب ترامب في تصعيد التهديدات ضد طهران ثم الإشارة بعد ساعات إلى قرب التوصل لاتفاق سلام، إضافة إلى صعوبة تقييم أساسيات سوق النفط الفعلية في الوقت الحالي؛ أدى إلى حالة من الإرهاق بين المستثمرين.

وقال مسؤول تنفيذي بارز في إحدى شركات التداول الكبرى، طالبًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع إن الأشخاص أصبحوا مرهقين من هذه الفوضى، يرغبون في أن ينتهي الأمر، فلا يمكن لأحد تداول العقود الآجلة دون أن يتعرض للخسائر باستمرار في بيئة تتغير فيها الرسائل كل بضع ساعات.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنحو 3% لتصل إلى أدنى مستوى لها في نحو شهرين، بعدما تراجع ترامب عن تهديداته بشن ضربات جديدة على إيران، معلنًا أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بات قريبًا.

أسعار النفط العالمية بورصات لندن الحرب مع إيران

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