ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج للعام الدراسي 2025/2026

أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة الدكتور محمد حسني رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية (مبصر – مقيد) للعام الدراسي 2025/2026، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسميًا.

وكشفت القائمة عن تفوق لافت للطالبات اللاتي فرضن حضورًا قويًا على المراكز الأولى، في مشهد يعكس حجم الجهد المبذول داخل المعاهد الأزهرية بالمحافظة، ويؤكد استمرار الأزهر الشريف في تخريج أجيال متميزة علميًا وأخلاقيًا.

ننشر اسماء اوائل الشهادة الاعدادية الأزهرية بسوهاج

وتصدرت الطالبة جنى ممدوح محمد أحمد حموده قائمة الأوائل بحصولها على المركز الأول بنسبة 99.41%، فيما جاء الطالب أحمد مدحت أحمد محمد علي في المركز الثاني بنسبة 99.22%، وحلت الطالبة سلمى أحمد عطا الكريم عبد الإله في المركز الثاني مكرر بالنسبة نفسها.

وجاءت الطالبة أسماء أبو الحسن إبراهيم محمد في المركز الثالث بنسبة 99.02%، بينما حصلت كل من غادة نور الدين أبو ضيف عثمان وحبيبة ماهر خليل محمد على المركز الثالث مكرر بالنسبة ذاتها.

وفي المركز الرابع جاءت الطالبة الآء أشرف عيسوي عبد الوهاب بنسبة 98.82%، فيما حصلت كل من منة الله أشرف علي عبد الله ومريم ياسين عطا إسماعيل وسجى علي عبد الراضي عبد اللطيف أحمد على المركز الرابع مكرر.

كما ضمت قائمة المتفوقين الطالبة جنى ماجد أحمد جاد الرب بالمركز السادس مكرر بنسبة 98.43%، والطالب محمد هاني عبد العليم عبد النعيم بالمركز السابع بنسبة 98.24%، والطالبتين رقية معتز بالله حسن محمد وياسمين هيثم عبد العظيم عبد الرحمن علي بالمركز السابع مكرر.

وحصل الطالب أحمد حمدي طه مناع على المركز الثامن بنسبة 98.04%، بينما جاء كل من عمرو أحمد علي عبد الحكيم وعائشة أحمد محمد إبراهيم في المركز الثامن مكرر، فيما ضم المركز التاسع الطالبة ريماس عمر كمال عبد الموجود إسماعيل بنسبة 97.84%، وجاء بالمركز التاسع مكرر كل من عمر حماد حسين حسن محمود ولجين علاء محمد السيد عبد الرحيم.

وأكدت منطقة سوهاج الأزهرية أن هذه النتائج المشرفة تعكس حالة الجدية والالتزام التي يتمتع بها الطلاب والطالبات، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبته الأسر والمعلمون في دعم أبنائهم طوال العام الدراسي.

ومع إعلان أسماء الأوائل، عمت حالة من الفرحة بين الأسر والمعاهد الأزهرية المختلفة بمراكز المحافظة، احتفالًا بأبنائهم الذين نجحوا في حجز أماكنهم بين نخبة المتفوقين، ليواصلوا رحلة التميز في المراحل التعليمية المقبلة، حاملين آمال أسرهم وطموحاتهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا.