الرئيس الإيراني: توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن الجمعة المقبلة في جنيف

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، أن طهران حسمت قرارها بتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل، بعد جولة مكثفة من الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

ويأتي إعلان بزشكيان متوافقًا مع ما كشفه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي أكد أن مراسم التوقيع الرسمية ستُعقد في مدينة جنيف السويسرية يوم 19 يونيو الجاري، في إطار الوساطة التي استضافتها إسلام آباد بين الجانبين.

وتركز المذكرة، في مرحلتها الحالية، على محورين أساسيين؛ أولهما وقف التصعيد العسكري والعمل على تهدئة الأوضاع الإقليمية، دون التطرق في هذه المرحلة إلى الملف النووي الإيراني، وثانيهما ضمان حرية الملاحة البحرية ورفع القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية وتأمين ممرات الطاقة.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" بدء تحرك ناقلات النفط عبر المسار الجنوبي الآمن في مضيق هرمز، في خطوة تعكس مؤشرات أولية على تنفيذ التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة في المنطقة.