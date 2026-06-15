معركة أمريكية إيرانية بالمونديال.. واشنطن تعرقل مشوار المنتخب الآسيوي في كأس العالم

وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى خلال منافسات كأس العالم 2026، استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح مشواره بالمجموعة السابعة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتفاق سلام مرتقب بين واشنطن وطهران.

وحطت طائرة بعثة المنتخب الإيراني في مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث أقامت معسكرها التدريبي خلال الفترة الماضية، قبل أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا استعدادًا للمباراة المقررة على ملعب لوس أنجلوس.

وقال المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قالينوي إن فريقه يتطلع إلى إدخال البهجة على الشعب الإيراني من خلال كرة القدم، مؤكداً أن الرياضة قادرة على التقريب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وتأتي المباراة في أجواء استثنائية، إذ تتزامن مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، والمقرر إبرامه رسميًا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأشار قالينوي إلى أن المنتخب واجه تحديات لوجستية أثرت على استعداداته، أبرزها اضطراره للتنقل بين المكسيك والولايات المتحدة لخوض مباريات دور المجموعات، إلى جانب رفض منح بعض مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية.

وفي المقابل، شهدت مدينة لوس أنجلوس تظاهرات نظمها أمريكيون من أصول إيرانية للمطالبة بالديمقراطية في إيران وانتقاد سجل الحكومة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، فيما حظي المنتخب الإيراني بوداع حافل من جماهيره في تيخوانا قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

وتُعد هذه النسخة من كأس العالم الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة منتخب تابع لدولة تخوض نزاعًا مباشرًا مع إحدى الدول المضيفة للمونديال.