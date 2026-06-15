قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال تدقيق ورقمنة أصول الأوقاف المصرية
وزير البترول يبحث مع إيني الإيطالية خطط زيادة انتاج الغاز وحفر آبار جديدة
دار الإفتاء: غدا الثلاثاء أول أيام شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1448هـ
مباراة مصر وبلجيكا أبرز محتوى برنامج على مسؤوليتي مع أحمد موسى اليوم
النسناسة سوزي تحسمها وتتوقع نتيجة مباراة مصر وبلجيكا عبر صدى البلد.. فيديو
145 ألف دولار شهريا.. عموتة يصطحب 4 مساعدين أجانب في مهمته مع الأهلي
وزير التعليم: لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في امتحانات الثانوية العامة 2026
سخرية وتحدٍ.. السنغال تضرب ولا تبالي في المونديال
قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد
مفاجأة أصحاب الأرض .. من هو علي أحمد المتألق مع كندا ضد البوسنة والهرسك؟
زيارة محمد بن زايد للقاهرة تؤكد قوة الشراكة المصرية الإماراتية
تشكيل لجنة طارئة لإنقاذ مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة سمير شحاتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معركة أمريكية إيرانية بالمونديال.. واشنطن تعرقل مشوار المنتخب الآسيوي في كأس العالم

منتخب إيران
منتخب إيران
فرناس حفظي

وصل المنتخب الإيراني لكرة القدم إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى خلال منافسات كأس العالم 2026، استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا في افتتاح مشواره بالمجموعة السابعة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اتفاق سلام مرتقب بين واشنطن وطهران.

وحطت طائرة بعثة المنتخب الإيراني في مطار لوس أنجلوس الدولي قادمة من مدينة تيخوانا المكسيكية، حيث أقامت معسكرها التدريبي خلال الفترة الماضية، قبل أن تعقد مؤتمرًا صحفيًا استعدادًا للمباراة المقررة على ملعب لوس أنجلوس.

وقال المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قالينوي إن فريقه يتطلع إلى إدخال البهجة على الشعب الإيراني من خلال كرة القدم، مؤكداً أن الرياضة قادرة على التقريب بين الشعوب والثقافات المختلفة.

وتأتي المباراة في أجواء استثنائية، إذ تتزامن مع الإعلان عن توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما، والمقرر إبرامه رسميًا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وأشار قالينوي إلى أن المنتخب واجه تحديات لوجستية أثرت على استعداداته، أبرزها اضطراره للتنقل بين المكسيك والولايات المتحدة لخوض مباريات دور المجموعات، إلى جانب رفض منح بعض مسؤولي الاتحاد الإيراني لكرة القدم تأشيرات دخول إلى الأراضي الأمريكية.

وفي المقابل، شهدت مدينة لوس أنجلوس تظاهرات نظمها أمريكيون من أصول إيرانية للمطالبة بالديمقراطية في إيران وانتقاد سجل الحكومة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان، فيما حظي المنتخب الإيراني بوداع حافل من جماهيره في تيخوانا قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة.

وتُعد هذه النسخة من كأس العالم الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد مشاركة منتخب تابع لدولة تخوض نزاعًا مباشرًا مع إحدى الدول المضيفة للمونديال.

المنتخب الإيراني كرة القدم الولايات المتحدة كأس العالم 2026 واشنطن طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ترشيحاتنا

المتهم

حرق سيارته.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بتحرير محضر غير صحيح

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على طفل قاد سيارة والده بالإسكندرية

المتهم

سقوط تاجر مخدرات سرق دراجة نارية من أمام مسجد بالقليوبية

بالصور

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد