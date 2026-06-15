قبل "نزول النقطة" بـ48 ساعة .. مفاجأة سارة للمزارعين وانكسار موجة الحر

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد تشهد خلال الأيام الحالية تحولًا مناخيًا إيجابيًا انعكس بشكل مباشر على القطاع الزراعي، مع تراجع حدة الموجات الحارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأسابيع الماضية، وعودة درجات الحرارة إلى مستويات أكثر اعتدالًا، في مشهد وصفه بأنه أقرب إلى "صيف زمان".

وأوضح فهيم أن هذا التحسن يأتي قبل نحو 48 ساعة فقط من الموعد السنوي المعروف بين المزارعين باسم "نزول النقطة"، والموافق 17 يونيو من كل عام، وهي فترة ترتبط تاريخيًا وبشكل وثيق ببداية التغيرات المناخية الصيفية المؤثرة على النشاط الزراعي في مصر.

فرصة استثنائية للمحاصيل الصيفية

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ إلى أن اعتدال الطقس الحالي يمثل فرصة مهمة لمختلف الزراعات القائمة، خاصة المحاصيل الصيفية التي تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط ناتجة عن الارتفاعات الكبيرة في درجات الحرارة.

وأضاف أن انخفاض الإجهاد الحراري على النباتات يساعد على تحسين معدلات النمو الخضري والثمري، ويعزز كفاءة عمليات التزهير والعقد، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على حجم الإنتاج النهائي وجودة المحصول، سواء في الخضروات أو الفاكهة أو المحاصيل الحقلية.

تحسن كفاءة الري وامتصاص العناصر الغذائية

وأوضح فهيم أن الأجواء المعتدلة تسهم كذلك في رفع كفاءة استفادة النباتات من مياه الري والعناصر الغذائية الموجودة بالتربة، نتيجة تراجع معدلات البخر والنتح مقارنة بفترات الحر الشديد.

ولفت إلى أن هذه الظروف المناخية تساعد النباتات على توجيه طاقتها نحو النمو والإنتاج بدلاً من استهلاكها في مواجهة الضغوط الحرارية، وهو ما يحقق استفادة أكبر من برامج التسميد والخدمة الزراعية المختلفة.

تراجع مخاطر التشوهات والآفات

وأكد أن انخفاض درجات الحرارة يقلل من احتمالات تعرض الثمار والخضروات للتشوهات الفسيولوجية الناتجة عن لفحات الشمس وارتفاع الحرارة، كما يحد من نشاط عدد من الآفات والأمراض التي تزداد حدتها خلال موجات الحر الشديد.

وأضاف أن هذه الأجواء تمنح المزارعين فرصة أفضل للحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد، خاصة في الزراعات الحساسة للتغيرات المناخية السريعة.

توصيات عاجلة للمزارعين

ودعا رئيس مركز معلومات المناخ المزارعين إلى استثمار هذه الفترة المناخية المميزة من خلال إحكام إدارة الري وفق احتياجات المحاصيل الفعلية، والاهتمام ببرامج التسميد المتوازن، مع التركيز على الأسمدة الغنية بعنصر البوتاسيوم والفوسفور لدعم النمو وتحسين التزهير والعقد.

كما شدد على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات والتقارير الصادرة عن مركز معلومات المناخ، بما يساعد على اتخاذ القرارات الزراعية المناسبة والتعامل المبكر مع أي تغيرات جوية محتملة خلال الفترة المقبلة.

"نزول النقطة".. موعد ينتظره المزارعون سنويًا

ويُعد "نزول النقطة" من الظواهر المناخية المتوارثة لدى المزارعين، حيث يرتبط ببداية التحول الحقيقي في طبيعة الصيف ومؤشرات الموسم الزراعي.

وجاء الانكسار المبكر للموجات الحارة هذا العام ليمنح العديد من المحاصيل قبلة حياة جديدة بعد فترة من الإجهاد المناخي الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة المتتالية، وهو ما يرفع من آمال المزارعين بتحقيق إنتاجية أفضل خلال الموسم الحال