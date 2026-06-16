التضامن الاجتماعي تسدد مصروفات الطلاب المتعثرين بجامعة بنها بقيمة 8 ملايين جنيه

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم الطلاب غير القادرين، انطلاقا من إيمانها بأهمية التعليم كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.



وأشار " الجيزاوي " إلى قيام وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الوزيرة مايا مرسي بسداد المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماليا ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" بالجامعة، بإجمالي 8 ملايين جنيه.



وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر بين جامعة بنها ووزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم، ويدعم قدرتهم على استكمال دراستهم الجامعية دون معوقات.



وقدّم الدكتور الجيزاوي الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة مايا مرسي على جهودها ودعمها المستمر لطلاب الجامعة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين جامعة بنها ووزارة التضامن الاجتماعي في خدمة العملية التعليمية.