سر استبدال محمد صلاح في مباراة بلجيكا.. كواليس ومفاجآت

أكد الناقد الرياضي وائل سامي أن محمد صلاح قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر خلال اللقاء الأخير، مشيرًا إلى أن أداءه كان لافتًا ومختلفًا عن فترات طويلة سابقة مع المنتخب.

وأوضح سامي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير بقناة “صدى البلد”، أن تألق صلاح لم يكن محل إشادة منه فقط، بل حظي أيضًا باعتراف عدد من المنتقدين الذين شككوا سابقًا في مستواه مع المنتخب، مؤكدًا أن اللاعب ظهر برغبة واضحة في تقديم أداء استثنائي.

وقال إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في توظيف محمد صلاح بشكل جيد داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو النفسية، وهو ما انعكس على أدائه الإيجابي خلال المباراة.

وفي المقابل، أبدى وائل سامي تحفظه على قرار استبدال محمد صلاح خلال اللقاء، معتبرًا أن التغيير لم يكن في محله، خاصة في ظل تألق اللاعب، متسائلًا عن جدوى إخراج نجم الفريق في توقيت مهم.

وأضاف أن هذا القرار أثار جدلًا في الأوساط الرياضية، حيث اعتبره البعض خطوة جريئة من المدير الفني، خاصة مع الدفع بلاعب شاب مثل حمزة عبد الكريم ومنحه فرصة المشاركة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التوازن بين الجرأة الفنية والحفاظ على العناصر المؤثرة داخل الملعب، خاصة عندما يكون اللاعب في أفضل حالاته.