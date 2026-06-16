قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سر استبدال محمد صلاح في مباراة بلجيكا.. كواليس ومفاجآت

محمد صلاح
محمد صلاح
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي وائل سامي أن محمد صلاح قدم واحدة من أفضل مبارياته بقميص منتخب مصر خلال اللقاء الأخير، مشيرًا إلى أن أداءه كان لافتًا ومختلفًا عن فترات طويلة سابقة مع المنتخب.

وأوضح سامي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب ونهاد سمير بقناة “صدى البلد”، أن تألق صلاح لم يكن محل إشادة منه فقط، بل حظي أيضًا باعتراف عدد من المنتقدين الذين شككوا سابقًا في مستواه مع المنتخب، مؤكدًا أن اللاعب ظهر برغبة واضحة في تقديم أداء استثنائي.

وقال إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن نجح في توظيف محمد صلاح بشكل جيد داخل الملعب، سواء من الناحية الفنية أو النفسية، وهو ما انعكس على أدائه الإيجابي خلال المباراة.

وفي المقابل، أبدى وائل سامي تحفظه على قرار استبدال محمد صلاح خلال اللقاء، معتبرًا أن التغيير لم يكن في محله، خاصة في ظل تألق اللاعب، متسائلًا عن جدوى إخراج نجم الفريق في توقيت مهم.

وأضاف أن هذا القرار أثار جدلًا في الأوساط الرياضية، حيث اعتبره البعض خطوة جريئة من المدير الفني، خاصة مع الدفع بلاعب شاب مثل حمزة عبد الكريم ومنحه فرصة المشاركة.

واختتم بالتأكيد على أهمية التوازن بين الجرأة الفنية والحفاظ على العناصر المؤثرة داخل الملعب، خاصة عندما يكون اللاعب في أفضل حالاته.

محمد صلاح بلجيكا مباراة بلجيكا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.. وزير التخطيط يبحث مع «NI للاستشارات» استراتيجية توسعها

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وزير المالية

المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات.. تفاصيل

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد