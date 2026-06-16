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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%.. محافظ الغربية يتفقد أعمال مستشفى السنطة الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

 أجرى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جولة تفقدية داخل مستشفى السنطة الجديد، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على موقف الأعمال، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع أكثر من 95%.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك استمرارًا لمتابعة المشروعات الخدمية الجارية على أرض المحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الأقسام والتجهيزات التي تم الانتهاء منها بالمستشفى، من بينها أقسام الطوارئ والغسيل الكلوي والعيادات الخارجية والعناية المركزة، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع الذي يضم 223 سريرًا، و7 غرف عمليات، و25 حضانة، و17 عيادة خارجية، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات علاجية متكاملة لأهالي مركز السنطة والمناطق المحيطة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية لائقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مستشفى السنطة الجديد يعد من المشروعات الحيوية التي تمثل نقلة مهمة في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأهالي، لما يضمه من تجهيزات حديثة وأقسام متخصصة تسهم في تخفيف العبء عن المرضى ورفع كفاءة الخدمة الطبية.

رفع كفاءة الخدمات 

ووجّه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المتبقية من الأعمال والانتهاء من جميع التجهيزات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة معدلات التنفيذ لضمان سرعة دخول المستشفى الخدمة، قائلًا: "نعمل على الانتهاء من هذا المشروع في أسرع وقت ممكن لأنه يمثل مطلبًا مهمًا لأهالي السنطة، وسيسهم في تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطنين وتدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الطبية."

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي مستشفي السنطة المركزي مشروع طبي

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