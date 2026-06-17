الشباب والرياضة تواصل فعاليات ملتقيات المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات الملتقى الثاني من ملتقيات المحافظات الحدودية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب ونموذج الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار رؤية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني لدى النشء والشباب من خلال التجارب التفاعلية والزيارات الميدانية التي تتيح لهم التعرف على ما تشهده الدولة من جهود تنموية ومشروعات قومية.

يُقام الملتقي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة 100 عضو وعضوة من محافظات مطروح والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والقاهرة والبحيرة.

وتضمنت الفعاليات زيارة ميدانية إلى المشروع القومي «منجم فوسفات أبو طرطور»، للتعرف على أحد النماذج الوطنية في مجالات التنمية والاستثمار واستغلال الموارد، أعقبها لقاء حواري تناول أهمية رفع الوعي وتعزيز المشاركة الإيجابية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من التدريبات والأنشطة التفاعلية التي استهدفت تنمية المهارات وبناء الشخصية لدى المشاركين.

بجانب تنفيذ لقاء حوارى مفتوح لتبادل الرؤى والأفكار حول عدد من القضايا التنموية ذات الاهتمام المشترك، مع الاستاذ محمد كجك - نائب محافظ الوادى الجديد وعدد من التنفيذيين بالمحافظة ، وخلاله استمع إلى رؤى ومقترحات عدداً من الشباب المشاركين ، بشأن تعظيم فرص التنمية بالمحافظة ودور الشباب في دعم خطط التنمية والبناء