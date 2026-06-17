سيارات كهربائية 2026 في سوق السيارات السعودي

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: ليب موتور D19، وام هيرو 2، وايكار 03T، وAITO M9، ولي أوتو L8 .

لي أوتو L8 موديل 2026

تنتج سيارة لي أوتو L8 موديل 2026 قوة 154 حصان، وبها بطارية سعة 72.7 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لي أوتو L8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لي أوتو L8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لي أوتو L8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 210 ألف ريال سعودي .

سيارة AITO M9 موديل 2026

تتسارع سيارة AITO M9 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وبها قوة 890 حصان، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 750 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة AITO M9 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة AITO M9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 248 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة AITO M9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 344 ألف ريال سعودي .

اي كار 03T موديل 2026

عزم دوران سيارة اي كار 03T موديل 2026 يصل إلي 505 نيوتن/متر، وبها قوة 422 حصان، وتتسارع من صفر وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، وبها بطارية سعة 34.31 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اي كار 03T موديل 2026

يصل سعر سيارة اي كار 03T موديل 2026 في سوق السيارات السعودي إلي 133 ألف ريال سعودي .

ام هيرو 2 موديل 2026

تستمد سيارة ام هيرو 2 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 31.7 كيلووات/ساعة، وبها قوة 677 حصان، وعزم دوران 848 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام هيرو 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام هيرو 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 199 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام هيرو 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 259 ألف ريال سعودي .

ليب موتور D19 موديل 2026

بطارية سيارة ليب موتور D19 موديل 2026 يصل سعتها إلي 115 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 549 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ليب موتور D19 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ليب موتور D19 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 129 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ليب موتور D19 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 156 ألف ريال سعودي .