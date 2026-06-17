للمرة الأولى منذ عقود.. حكومة نتنياهو تصادق على بناء مستوطنة في مدينة الخليل قرب الحرم الإبراهيمي

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن الحكومة تصادق على بناء مستوطنة في مدينة الخليل قرب الحرم الإبراهيمي للمرة الأولى منذ عقود، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن قرار إلغاء «اتفاقيات الخليل» جنوب الضفة الغربية وسحب صلاحياتها ونقلها إلى إسرائيل.

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأنه، خلال الإعلان عن إقامة مستوطنة «دوران» في الخليل، كشف سموتريتش عن الانتهاء، أمس، من عملية سحب جميع صلاحيات التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل بموجب اتفاقية الخليل.



وقال إن هذه الخطوة نُفذت عقب قرار وزاري أُقر قبل عدة أشهر، وبعد أن اتخذ المجلس الأعلى للتخطيط، الليلة الماضية، القرارات اللازمة لإتمامها.