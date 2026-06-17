قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي
برلماني: وثيقة ملكية الدولة 2026-2030 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
في أسوان.. حملات تموينية متنوعة للمرور الميداني على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر
فتح باب التقدُّم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدراسية للوافدين 2026-2027
ترامب: سنناقش صواريخ إيران والفصائل التابعة لها.. واستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فورا
ترامب: اتفاق إيران حظي بدعم قادة مجموعة السبع وأسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
ترامب: نمتلك قدرة نووية هائلة ونسعى للحصول على اليورانيوم الإيراني المُخصّب
موعد عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية الشيوخ تكشف سر صعود الجنيه المصري أمام الدولار | خاص

الجنيه والدولار
الجنيه والدولار
حسن رضوان

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تصدر الجنيه المصري قائمة أفضل العملات أداءً عالميًا عقب انقضاء أزمة مضيق هرمز يعكس نجاح السياسات النقدية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التأثير الإيجابي لعودة الاستقرار النسبي إلى المنطقة بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الارتفاع الأخير للجنيه أمام الدولار، وفقًا للتقارير الدولية، جاء نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية المهمة، في مقدمتها نجاح البنك المركزي في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، فضلًا عن استمرار التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

حركة التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، فرضت ضغوطًا كبيرة على الأسواق العالمية والاقتصادات الإقليمية، وأثرت على حركة التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الطلب على الدولار وأسعار الصرف

وأضاف أن عودة الاستقرار وتهدئة الأوضاع الإقليمية أسهما في تراجع هذه الضغوط، ما سمح للجنيه المصري باستعادة مستويات قريبة من تلك التي كان عليها قبل الأزمة، مشيرًا إلى أن سعر الدولار كان مستقراً دون مستوى 50 جنيهًا قبل تصاعد الأحداث الجيوسياسية، وأن ما حدث أخيرًا يمثل عودة تدريجية إلى مستويات ما قبل الأزمة

وأشار سمير إلى أن استقرار سعر الصرف لا يعد وحده مؤشرًا على قوة الاقتصاد، لكنه يعكس مدى نجاح السياسات النقدية وقدرة الدولة على إدارة مواردها من النقد الأجنبي بكفاءة، مؤكدًا أن زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع الضغوط على العملة الأجنبية يمنحان الاقتصاد المصري مساحة أكبر للاستقرار والنمو

وشدد النائب على أن الحل المستدام لتعزيز قوة الجنيه لا يرتبط فقط بالتطورات الخارجية، وإنما يعتمد بالأساس على زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع ورفع معدلات التصدير، موضحًا أن الصناعة تمثل "الحل السحري" لزيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الاعتماد على الواردات

وأضاف أن دعم المصانع الوطنية وتمكينها من إنتاج سلع ذات جودة عالية وأسعار تنافسية من شأنه فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب أهمية الحفاظ على استقرار قطاعي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج باعتبارهما من أهم مصادر العملة الصعبة

وفيما يتعلق بتأثير تحسن سعر الصرف على الأسواق، توقع سمير أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في الأسعار وتراجعًا في معدلات التضخم حال استمرار الهدوء الإقليمي، مؤكدًا أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار

واكد النائب على أن استمرار الاستقرار في المنطقة سيمنح الاقتصاد المصري فرصة أكبر لتحقيق معدلات نمو قوية، وتعزيز الثقة في السوق المحلية، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين ومستويات المعيشة خلال المرحلة المقبلة

وكان الجنيه المصري، قد شهد أداءً لافتًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما سجل أقوى مكاسب بين العملات العالمية عقب انحسار المخاوف المرتبطة بأزمة مضيق هرمز، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، التي أكدت أن العملة المصرية أصبحت الأفضل أداءً على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب التقرير، ارتفع الجنيه المصري بنحو 4% أمام الدولار منذ يوم الجمعة الماضي، ليتراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا للمرة الأولى منذ 3 مارس، فيما تجاوزت مكاسب العملة المحلية 7% منذ بداية شهر مايو، متفوقة على جميع العملات العالمية خلال الفترة نفسها.

وأرجعت بلومبرغ هذا التحسن إلى عودة شهية المستثمرين تجاه أسواق الدول الناشئة بعد تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى أدوات الدين والأسواق التي كانت قد تعرضت لضغوط خلال الفترة الماضية

وفي هذا السياق، قال ثايس لاو، مدير المحافظ الاستثمارية في فريق الأسواق الناشئة بشركة «ناينتي وان» في لندن، إن المستثمرين يميلون في الأجل القصير إلى العملات التي كانت الأكثر تراجعًا خلال فترات التوتر، معتبرًا أن الجنيه المصري يمثل أبرز هذه الحالات

وأضاف أن العملة المصرية تمتلك فرصة لمواصلة التعافي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتفاجأ إذا عاد الجنيه إلى مستويات قريبة من تلك التي كان عليها قبل اندلاع الأزمة

ويأتي هذا الأداء في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة تطورات السياسة النقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وسط توقعات بأن يسهم استقرار الأوضاع الإقليمية في دعم قوة الجنيه وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة

الجنيه المصري و لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

قافلة طبية

قافلة طبية متكاملة بقرى العون الغذائى بأسوان لإجراء الكشف والفحوصات الطبية وصرف العلاج مجاناً

شركة مياه قنا

خلال زيارة ميدانية.. مجمع إعلام قنا يتابع مراحل التنقية والترشيد بشركة مياه الشرب

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يترأس اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

بالصور

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد