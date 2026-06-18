جامعة بنها تتابع اختبارات اعتماد الحديد للمستشفى الجامعي الجديد

قام المستشار الهندسي لرئيس جامعة بنها، الدكتور محمد سعيد عميد كلية الهندسة بشبرا، إلى جانب استشاريي المشروع وممثلي شركة وادي النيل، بجولة ميدانية لمتابعة الاختبارات الفنية اللازمة لاعتماد المصنع المورد لقطاعات الحديد المركبة المستخدمة في باريتات الإنشاء.



وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وفي إطار المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بجامعة بنها.



وأكد دكتور محمد سعيد المستشار الهندسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الجامعة لضمان أعلى معايير الجودة والأمان في تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن اعتماد المواد الإنشائية يتم وفق ضوابط صارمة لضمان سلامة المباني واستدامتها.



كما أوضح ممثلو شركة وادي النيل أن التعاون الوثيق مع الجامعة واستشاريي المشروع يهدف إلى تسريع وتيرة العمل مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية، بما يضمن خروج المستشفى الجامعي الجديد بصورة تليق بجامعة بنها وتخدم المجتمع المحلي.

هذا وتواصل الجامعة متابعة جميع مراحل المشروع بشكل دوري لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد بعد الانتهاء من معوقات التنفيذ التى كانت متواجدة بموقع المشروع والانتهاء من الأعمال وفق أعلى مستويات الجودة.