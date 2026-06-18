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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يمكن للمرأة أن تحب رجلين؟ استشاري علاقات أسرية تجيب

زواج
زواج
اخبار توك شو

ردت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد الأسري، على سؤال أثار جدلًا واسعًا عقب تداول واقعة زواج سيدة من رجلين، وهو: "هل يمكن للمرأة أن تحب رجلين في الوقت نفسه؟".

وقالت استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد الأسري إن هذا الأمر غير وارد، وأن المرأة لا تستطيع توزيع مشاعر الحب الحقيقية بين شخصين في الوقت ذاته، وأن فكرة الارتباط العاطفي الصادق تقوم على التوجه نحو شخص واحد.

وأشارت استشاري العلاقات الأسرية، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي إلى أن السيدة التي تعتقد أنها تعيش هذه الحالة قد تكون في حاجة إلى مراجعة نفسها أو الحصول على دعم نفسي وأسري، خاصة إذا كانت تعاني من مشكلات أو اضطرابات ناتجة عن ظروف التربية أو العلاقات الأسرية.

وطالبت بعدم التوسع في نشر الأخبار أو القصص التي قد تسهم في ترويج معلومات غير دقيقة أو أفكار سلبية داخل المجتمع، مؤكدة أن لذلك تأثيرًا مباشرًا على وعي الأفراد، خاصة الشباب.

وشددت على أهمية دور الأسرة في تنشئة الأبناء على القيم السليمة، وغرس المفاهيم الصحيحة منذ الصغر، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.

استشاري العلاقات الأسرية الحب الأخبار الأسرة

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