طريقة عمل السجق بالطماطم

السجق بالطماطم من الأكلات السريعة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت قصير وبمكونات بسيطة.

المكونات:

نصف كيلو سجق (بلدي أو بقري حسب الرغبة)

3 حبات طماطم كبيرة مفرومة أو مضروبة في الخلاط

2 فص ثوم مفروم

بصلة متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود

رشة بهارات (اختياري)

فلفل حار أو رومي حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في طاسة على النار، ضعي الزيت حتى يسخن ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه لثوانٍ حتى تظهر رائحته.

ضعي السجق وقلبيه جيدًا حتى يبدأ في النضج ويتغير لونه.

أضيفي الطماطم المفرومة والفلفل، وقلبي المكونات.

اتركي الخليط على نار متوسطة حتى تتسبك الصلصة ويصبح قوامها ثقيلًا.

تبّلي بالملح والفلفل والبهارات حسب الذوق.

يُقدم السجق ساخنًا مع الخبز أو الأرز.

يمكن إضافة رشة صغيرة من الشطة أو الكمون لإعطاء نكهة أقوى.