قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟
قلبك مضغوط؟.. الصلاة على النبي تزيح عن صدرك أثقل الهموم
نزل 500 جنيه.. كم بلغت خسائر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19-6-2026؟
حركة نزوح كثيفة من صور وبنت جبيل وسط غارات إسرائيلية مكثفة على الجنوب والبقاع
أوباما ينتقد مؤسسي أمريكا ويطالب باستكمال الوعد التاريخي
صباح عصيب ومؤلم ..أول تعليق من رئيس إسرائيل على مقتل جنوده جنوب لبنان
أوقاف بورسعيد تحسم الجدل حول فيديو الأغاني بالمسجد: تابع لمصنع مغلق
احذر يا عميد.. نقاط قوة وضعف نيوزيلندا | كيف يدير حسام حسن اللقاء؟
تقترب من الحسم.. القصة الكاملة لـ أزمة شكاوي الزمالك وزيزو
عمرو أديب: رونالدو وميسي وصلاح في الاختبار الأخير.. البقاء على القمة مؤلم
على نقالة مستشفى.. عريس يدخل حفل زفافه محمولًا على أكتاف أصدقائه في قنا | شاهد
بن غفير: مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية يجب أن تذرف ألف أم لبنانية دموعها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تستضيف قواعد أمريكية .. خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية

الحرس الثوري
الحرس الثوري
محمود نوفل

شكل الحرس الثوري الإيراني خلايا سرية جديدة في العراق لتنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قوات أمريكية، متجاوزا شبكات الجماعات المسلحة القائمة لتجنب كشفها.
 

ووفق وكالة رويترز ؛ فقد بيّنت مصادر إن ثلاث أو أربع خلايا، تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين شيعة عراقيين من النخبة، ​شنت ما لا يقل عن سبع هجمات بطائرات مسيرة من مواقع صحراوية بالقرب من مدينتي البصرة والسماوة الجنوبيتين على مواقع في الكويت والسعودية والإمارات في الفترة بين 20 أبريل و17 مايو .

ووبحسب المصادر ذاتها ؛ فإن عدد من عناصر الخلايا ينتمي إلى (المقاومة الإسلامية في ‌العراق)، وهي تحالف يتألف من فصائل شيعية متشددة تضم آلاف المقاتلين. لكن هذه الجماعات الجديدة تعمل خارج هيكل قيادتها وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري الإيراني، وفقا للمصادر التي تشمل مسؤولين عسكريين عراقيين اثنين ومسؤولا أمنيا وخمسا من قيادات الجماعات المسلحة المحلية.
 

فيما كشفت القيادات الخمس من الجماعات المسلحة إن تشكيل الخلايا الجديدة بالعراق، وهو أمر لم يكشف عنه إعلاميا من قبل، يعكس تحولا في أساليب الحرس الثوري بهدف الحفاظ على قدرة إيران على بسط النفوذ في المنطقة في وقت تضعف فيه الجماعات المسلحة الموالية لها بشكل كبير وتشهد مواردها العسكرية والاقتصادية استنزافا.

 


ولاحقا ؛ أعلنت جماعات تعمل تحت راية المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بالمسيرات والصواريخ التي استهدفت مصالح أمريكية في البلاد مما أدى إلى الرد بضربات جوية قاتلة منذ بدء الولايات ​المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران في 28 فبراير.

العراق الحرس الثوري القواعد الأمريكية دول الخليج إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

مهندس بترول

محدش يكتب حاجة لأولاده.. مهندس بترول يروي مأساته: اشتريت لابني فيلا وسيارة وفي الآخر رماني

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

مجدي عبدالغنى

زوجة مجدي عبد الغني: شجعت الأهلي طول ما إحنا بنقبض منه.. وعدت لتشجيع الزمالك

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

عدي الدباغ

بشرى لجماهير الزمالك بشأن عدي الدباغ

الاهلي

أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

استاد هيئة قناة السويس

استاد هيئة قناة السويس.. صرح عالمي يحتضن البطولة العربية لألعاب القوى وحفل افتتاح استثنائي غدا

الطلاب

طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها يبتكرون تطبيقا ذكيا لتطوير تجربة زيارة المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

الرعاية الصحية بالأقصر تتوسع في تقديم خدمات حملة الكشف المبكر عن سرطان الرحم

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد