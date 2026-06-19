قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين في واقعة وفاة بائعة الشاي بحدائق الأهرام
ما حصلش مروان اللي كان سايق.. جودي فتاة حادث حدائق الأهرام تنفي دهس هدير بائعة الشاي
5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. بأسعار تحت المليون
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
تشكيل منتخب اسكتلندا لمواجهة المغرب بكأس العالم 2026
محافظ الإسكندرية: مواصلة تطوير شبكة الطرق بجميع الأحياء
فرنسا: لن نوافق على رفع العقوبات على إيران ما لم يتضمن أي اتفاق برنامجها النووي
الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد القيد ومباريات بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية
رئيس شعبة الدواجن يحسم الجدل: لا هرمونات في المزارع المصرية.. والدواجن آمنة تمامًا
ترامب: نتنياهو رئيس وزراء مقاتل ويجب الإشادة به
سياسية أمريكية تكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات مراجعة الكونجرس للاتفاق الأمريكي الإيراني
محامية: العقاب الشديد يدفع الأطفال للكذب.. والثقة هي الطريق إلى الصدق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجآت مبكرة تهز كأس العالم 2026.. 24 مباراة تحسم هوية المرشح الأول للقب

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
أمينة الدسوقي

لم تنتظر خوارزميات الذكاء الاصطناعي طويلا لإعادة رسم خريطة المرشحين للفوز بكأس العالم 2026، فبعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات، بدأت المؤشرات تتغير بشكل لافت، لتشهد قائمة المرشحين تحولات كبيرة فرضتها نتائج المنتخبات الكبرى داخل المستطيل الأخضر.

ففي الوقت الذي دخلت فيه إسبانيا البطولة كأبرز المرشحين للتتويج، جاءت البداية أقل من المتوقع بعدما سقطت في فخ التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر، ما دفع أنظمة التحليل الإحصائي إلى خفض حظوظ "لاروخا" في التتويج باللقب.

الأرجنتين تخطف الصدارة من إسبانيا

وكان المستفيد الأكبر من الجولة الأولى هو المنتخب الأرجنتيني، الذي قدم بداية قوية بقيادة نجمه المخضرم ليونيل ميسي، ليصعد إلى المركز الأول في قائمة المرشحين للتتويج بالمونديال.

ووفقًا لتقديرات الذكاء الاصطناعي، ارتفعت فرص الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب إلى 16%، متفوقة بفارق طفيف على فرنسا التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 15%.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

ويعكس هذا التقدم الأداء المقنع الذي قدمه منتخب "التانغو" في مباراته الافتتاحية، والتي أظهرت جاهزية الفريق وقدرته على التعامل مع ضغوط المنافسة منذ البداية.

إنجلترا وألمانيا تقتحمان دائرة الكبار

لم تكن الأرجنتين وحدها من حققت قفزة كبيرة في التصنيف، إذ شهدت الجولة الأولى صعودًا واضحًا لكل من إنجلترا وألمانيا.

وارتفعت أسهم المنتخب الألماني بعد فوزه العريض بنتيجة 7-1، في واحدة من أقوى العروض الهجومية خلال البطولة حتى الآن، ليصل إلى المركز الرابع بنسبة ترشيح بلغت 13%.

أما المنتخب الإنجليزي، فقد عزز حظوظه بعد أداء قوي أمام كرواتيا، ليحتل المركز الثالث بنسبة 14%، مؤكدًا أنه سيكون أحد أبرز المنافسين على اللقب خلال النسخة الحالية.

إسبانيا تدفع ثمن البداية المتعثرة

رغم احتفاظها بموقعها بين الخمسة الأوائل، فإن إسبانيا كانت الخاسر الأكبر على مستوى التوقعات.

فالتعادل أمام منتخب أقل تصنيفًا مثل الرأس الأخضر أثار الكثير من التساؤلات حول قدرة المنتخب الإسباني على فرض هيمنته خلال البطولة، ما أدى إلى تراجع فرصه إلى 11% فقط بعد أن كان المرشح الأول قبل انطلاق المنافسات.

لكن التاريخ يمنح الإسبان بعض الأمل، إذ سبق لهم التتويج بكأس العالم 2010 رغم خسارتهم المباراة الافتتاحية أمام سويسرا.

البرازيل والبرتغال خارج دائرة الترشيحات الكبرى

كما شهدت الجولة الأولى تراجعا نسبيا في حظوظ منتخبات البرازيل والبرتغال، بعدما فشل المنتخبان في تحقيق الانتصارات المنتظرة خلال مبارياتهما الأولى.

وبحسب التقييمات الجديدة، بلغت فرص البرازيل 10%، بينما وصلت فرص البرتغال إلى 8% فقط، في مؤشر على أن أي تعثر إضافي قد يبعدهما أكثر عن دائرة المنافسة على اللقب.

أما منتخب كولومبيا، فقد حافظ على حضوره ضمن قائمة المرشحين بنسبة 4%، ليبقى ضمن المنتخبات القادرة على صناعة المفاجآت.

الجولة الأولى بداية حافلة بالإثارة

أثبتت الجولة الأولى من كأس العالم 2026 أن البطولة تسير نحو نسخة استثنائية من حيث التنافس والإثارة.

فقد شهدت المباريات الأولى نتائج كبيرة، وعروضًا هجومية مميزة، ومفاجآت غير متوقعة، أعادت رسم ملامح المنافسة مبكرًا وأكدت أن الفوارق بين المنتخبات باتت أقل من أي وقت مضى.

كما كشفت الجولة عن بروز عدد من النجوم القادرين على صناعة الفارق، سواء على مستوى الأداء الفردي أو قيادة منتخباتهم نحو الأدوار المتقدمة.

هل تصدق توقعات الذكاء الاصطناعي دائما؟

ورغم دقة النماذج الإحصائية الحديثة، فإن كرة القدم لطالما احتفظت بقدرتها على مفاجأة الجميع.

ففي مونديال 2010 خسرت إسبانيا مباراتها الأولى ثم توجت باللقب، كما تعرضت الأرجنتين لصدمة أمام السعودية في افتتاح كأس العالم 2022 قبل أن تنهي البطولة بطلة للعالم.

كأس العالم

ولهذا تبقى التوقعات مجرد مؤشرات تستند إلى الأرقام، بينما يبقى الحسم الحقيقي داخل الملاعب، حيث يمكن لتفصيلة صغيرة أو لحظة إبداع أن تغير مصير بطولة كاملة.

الطريق لا يزال طويلًا

ومع انتهاء الجولة الأولى فقط، تبدو الصورة بعيدة عن الوضوح الكامل، فالكبار لم يكشفوا بعد عن كامل قوتهم، والمفاجآت مرشحة للظهور في أي لحظة.

لكن ما يمكن تأكيده حتى الآن هو أن كأس العالم 2026 بدأ بقوة، وأن الصراع على اللقب يبدو مفتوحًا بين أكثر من منتخب، في نسخة قد تحمل واحدة من أكثر النهايات إثارة في تاريخ المونديال.

كأس العالم 2026 كأس العالم إسبانيا المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي المونديال الأرجنتين المنتخب الألماني المنتخب الإنجليزي كأس العالم 2010 منتخب كولومبيا الجولة الأولى من كأس العالم 2026 افتتاح كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة

خرجت تبحث عن لقمة العيش فعادت جثة| مأساة هدير بائعة الشاي تهز حدائق الأهرام.. القصة الكاملة

سعر الذهب اليوم

انخفاض جديد لـ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. وصل كام؟

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

الفتاة هدير ضحية الحادث

دفن جثمان فتاة سيارة القهوة والتحقيق مع القاصر المتهمة بدهسها بحدائق الاهرام

أصحاب المعاشات

بنسبة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

هدير ضحية الدهس

سرعة جنونية وقاصر بدون رخصة.. القصة الكاملة لدهس هدير بائعة الشاي في حدائق الأهرام

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32

ترشيحاتنا

بيرين سات

بعد إيجابية عينة زوجها.. مفاجأة في نتيجة عينة بيرين سات لتحليل المخدرات

إلهام شاهين

إلهام شاهين تبدأ تصوير حين يكتب الحب.. قريبا

عمر حسن يوسف

الرزانة أعادت لي حياتي.. عمر حسن يوسف يحتفل بمرور 1095يوما على التعافي من تناول الكحوليات

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 20 يونيو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026
حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. تغيرات تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك
برج الثور حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. مكاسب مهنية وفرص تدعم طموحاتك

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 يونيو 2026.. أفكار مبتكرة تقودك نحو النجاح

فيديو

صورة من الجنازة

وزير الدفاع يتقدم الجنازة العسكرية للفريق يوسف عفيفي أحد قادة حرب أكتوبر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد