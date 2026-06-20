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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد وفاة والدتهم.. رئيس مدينة قويسنا تطمئن على حالة الطفلتين مصابي حادث الطريق الزراعى

رئيس مدينة قويسنا
رئيس مدينة قويسنا
مروة فاضل

توجهت هناء عقيلة رئيس مجلس مدينة قويسنا في محافظة المنوفية لمستشفى قويسنا المركزى في زيارة إنسانية للاطمئنان على مصابي حادث التوكتوك، بحضور الدكتور نجم ممدوح مدير المستشفى. 

جاء ذلك عقب وفاة والدة الطفلتين واشقاءها في حادث تصادم توك توك مع سيارة نقل علي الطريق الزراعي. 

وخلال الزيارة، تم الاطمئنان على الحالة الصحية للطفلتين جنا وجودي أشرف، واللتين تتلقيان الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، حيث تم التأكيد على توفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية لهما حتى تمام الشفاء.

كما حرصت هناء عقيلة، يرافقها قيادات المستشفى، على تقديم واجب العزاء لوالدهما في وفاة زوجته ونجليه إثر الحادث الأليم، في مشهد إنساني يعكس روح التكاتف والتلاحم بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الصحية وأبناء المجتمع.

وفى ذات السياق قامت رئيسة المدينة بالمرور على عدد من الحالات المرضي بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحيه والتاكد من تقديم افضل خدمة طبية لهم بالمستشفى .

محافظة المنوفية المنوفية قويسنا أخبار محافظة المنوفية حادث

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