انطلاقة هادئة.. انتظام طلاب الثانوية العامة بلجان جنوب سيناء في أول أيام الامتحانات

سادت حالة من الانضباط والانتظام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق أول أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي الحالي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة هدفت إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان سير الامتحانات بسلاسة وهدوء.

وشهدت اللجان انتظامًا ملحوظًا في دخول الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تم تطبيق جميع الضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما في ذلك إجراءات التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في أعمال الغش، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي إطار الاستعدادات الشاملة، تواجدت قوات المرور والإسعاف والحماية المدنية بمحيط اللجان منذ الصباح الباكر، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتنظيم الحركة المرورية ومنع التكدسات أمام مقار الامتحانات، مع التأكيد على عدم السماح بتجمع أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ لضمان توفير الهدوء اللازم للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد، اليوم، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادة التربية الدينية خلال الفترة الأولى، فيما أدوا امتحان مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

من جانبها، أكدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تابعت منذ الصباح الباكر انتظام فتح اللجان واستقبال الطلاب، مشيرة إلى أن جميع اللجان بدأت أعمالها في المواعيد المحددة دون رصد أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

وأضافت أن المديرية تواصل المتابعة اللحظية لسير الامتحانات من خلال التنسيق المستمر مع رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية، لضمان انتظام العمل والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تطرأ أثناء اليوم الامتحاني.

وأوضحت أن جميع اللجان جرى تجهيزها طبيًا من خلال توفير طبيب وممرضة بكل لجنة، فضلًا عن تزويدها بالمراوح ومبردات المياه لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مريحة.

وشددت مدير المديرية على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، وتوفير أقصى درجات الهدوء داخل اللجان، مع تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، بما يضمن خروج بالشكل اللائق والمأمول.