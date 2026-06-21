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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة ويبعث برسالة طمأنة للطلاب والأسر

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، على تفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينتي كفر الزيات وبسيون، يرافقه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك بالتزامن مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على انتظام سير اللجان والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب خلال أول أيام الامتحانات.

توجيهات محافظ الغربية 

وتابع محافظ الغربية خلال جولته انتظام اللجان وسير أعمال الامتحانات، مشددًا على الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة بمنع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى اللجان، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما اطمأن على جاهزية اللجان وتوافر مختلف سبل الراحة داخلها.

تحرك تنفيذي 

وأكد محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في حالة استعداد كامل طوال فترة الامتحانات، من خلال تنسيق متواصل بين قطاعات التربية والتعليم والصحة والإسعاف والكهرباء والمرور والوحدات المحلية، لضمان توفير بيئة مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء وانتظام. وقال المحافظ: «نثق في قدرات أبنائنا الطلاب، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، فهم دائمًا نموذج مشرف للجد والاجتهاد والتفوق».

اخبار محافظ الغربية تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة لجان الطلاب والطالبات

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