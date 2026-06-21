بارقة أمل.. فرحة طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء بسهولة الامتحانات

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامةبجنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة أسئلة مادتي التربية الدينية والوطنية، مؤكدين أنها بداية مبشرة وبارقة أمل لمواصلة امتحانات المواد المقبلة.

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قال الطالب عبد الرحمن محمد، إن أسئلة امتحان مادة التربية الدينية والوطنية جاء في مستوى الطالب الضعيف، ومباشر وخالي من اي صعوبات.

وأضاف الطالب مازن السيد، أن الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية، وبعضها من نماذج امتحانات السنوات الماضية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه ساد الهدوء والنظام جميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى، أو رصد أي تجاوزات داخل اللجان.

وأكدت أنه جرى توفير كافة سبل الهدوء والراحة داخل اللجان، مما انعكس بالايجاب على الطلاب.

وأشارت إلى أن التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان على أعلى مستوى.

وأدى 1541 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد الامتحانات اليوم داخل 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بجنوب سيناء، في المواد التي لا تضاف للمجموع خلال فترتين، الأولى "التربية الدينية" بداية من الساعة 9 حتى الساعة 10:30 صباحا، والثانية في مادة "التربية الوطنية" خلال الفترة من الساعة 11 حتى الساعة 12:30 ظهرا.