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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر مرتضى عن «ورد على فل وياسمين»: حبيت جدًا إلهام وطارق وكنت بتفرج على الحلقة أكتر من مرة

صبا مبارك
صبا مبارك
يمنى عبد الظاهر

عبر المنتج والمخرج تامر مرتضى، عن سعادته ببتجربة «ورد على فل وياسمين»، وكشف أن المسلسل مختلف ونال إعجابه والفنانة صبا مبارك كانت مناسبة للدور وكل التفاصيل كانت متماسكة.

وكتب تامر عبر حسابه بـ«فيس بوك»:الحقيقة إنى حبيت جدًا إلهام وطارق.. ودايمًا كنت بتفرج على الحلقة أكتر من مرة، مش عشان شغل أو مراجعات، لكن ببساطة عشان كنت عايز أشوفهم تاني".

وتابع: «الحقيقه النجمة صبا مبارك أمتعتنا وأبهرتنا وأحمد عبد الوهاب كان أجمل اختيار للدور وكان فى توفيق كبير واعتقد دى خطوه فى إتجاه البطولة.. ويمكن من جوايا كنت متأكد إن ناس كتير هتحبهم زى ما أنا حبيتهم».

واستكمل المنتج: «اختلفنا كتير كصناع على النهاية، ويمكن ده كان من القرارات الصعبه لأن أى نهاية لقصة زى دى هتلاقى ناس مؤمنة بيها وناس كانت تتمنى نهاية تانية. وده فى حد ذاته شيء جميل، لأن معناه إن الناس ارتبطت بالشخصيات وعاشت معاها».

وأضاف: «اتعلمت كتير جدًا فى “ورد على فل وياسمين”، واتشرفت بالشغل مع أساتذة وفنانين كبار، ليهم كل الشكر والتقدير والمحبة.. وأحب أتوجه بالشكر لشاهد، الشريك والبيت اللى احتضن العمل، شكراً آيه ومها، فنجاح أى عمل هو ثمرة إيمان وتعاون وجهد ناس كتير».

وأردف: "وأكيد لا أقدر أنهى الكلام من غير ما أذكر بكل الامتنان والوفاء الأستاذ محمد مرزبان.. رحم الله الأستاذ محمد مرزبان، وأسكنه فسيح جناته، وجعل ما قدمه من فن وخبرة ومحبة فى ميزان حسناته.. شكرًا لكل من شارك فى هذه الرحلة، وشكرًا للجمهور على الحب الكبير الذى منحوه لـ ورد على فل وياسمين”.

واختتم منشوره قائلًا: «إنشاء الله هيكون فى بوست تانى لفريق العمل كله... شكرًا توبه المخرج الكبير والاساتذه عمرو سمير عاطف ووائل حمدى واخويا مصطفى العوضي».

تامر مرتضى ورد على فل وياسمين إلهام وطارق صبا مبارك مصطفى العوضي عمرو سمير

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