انطلاق قافلة للعمليات الجراحية بمستشفى براني العام بمشاركة استشاريين من القاهرة

تبدأ مؤسسة "مصر الخير" في تنفيذ قافلة للعمليات الجراحية بمستشفى براني العام بمركز براني – محافظة مطروح، اعتباراً من الثلاثاء المقبل وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين وأطقم التخدير القادمين من القاهرة.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري ، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير : إن المؤسسة تحرص دائماً على توفير العمليات الجراحية والعلاج لأهالينا خاصة في المناطق الحدودية ، مؤكدة أن وصولها لبراني يأتي ضمن برنامج المؤسسة الذي يستهدف المناطق الأكثر احتياجاً ورفع المعاناة عن الأسر غير القادرة.

وأوضحت رئيس قطاع الصحة أن اختيار براني تحديداً يرجع لبعد المسافة عن المراكز الطبية الكبرى، مشيرة إلى أن توفير العمليات الجراحية للمرضى يأتي استكمالاً للقوافل الطبية التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير مؤخراً بمركز سيدي براني (القطراني- نجع ابو ميلاد)والتي حددت المرضى الذين يحتاجون لإجراء العمليات الجراحية ، موضحة أن إجراء العمليات الجراحية يستمر لمدة 3 أيام بمستشفى براني العام بمركز براني بمطروح .

وأضافت : نظرًا لما تمثله هذه القافلة من أهمية خاصة، كونها من الأنشطة النوعية التي يتم تنفيذها على فترات متباعدة وتتطلب تجهيزات وتنسيقات كبيرة، فضلًا عن أثرها المباشر في تقديم خدمات جراحية متقدمة للمستحقين بالمناطق النائية، فسيتم تنفيذ أكثر من 30 عملية جراحية مابين جراحات عامة وجراحة الأنف والأذن.