ندب المعمل الجنائي لفحص موقع حريق بمصنع كيماويات بالخانكة وحصر الخسائر

أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع كيماويات بالخانكة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وحصر حجم الخسائر والتلفيات.

وانتقل فريق من خبراء المعمل الجنائي إلى موقع الواقعة لإجراء معاينة ميدانية دقيقة، ورفع الأدلة من موقع الحريق، تمهيدًا لإعداد تقرير فني يحدد أسباب اندلاع النيران، وما إذا كانت ناتجة عن ماس كهربائي أو أي أسباب أخرى.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال الحصر المبدئي للخسائر التي لحقت بالمصنع، بالتزامن مع استمرار إجراءات التبريد والتأمين من قبل قوات الحماية المدنية، لمنع تجدد اشتعال النيران.

كانت أجهزة الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على الحريق فور تلقي البلاغ، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، استمرار أعمال التبريد داخل موقع الحريق بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمشاركة مكثفة من قوات الحماية المدنية، مدعومة باللودرات التي تواصل إزالة العوائق وفتح الممرات داخل المصنع، بما يتيح الوصول إلى بؤر الاشتعال والتعامل معها بشكل مباشر.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد وعدم مغادرة موقع الحريق إلا بعد الانتهاء الكامل من أعمال التبريد، والتأكد من القضاء على جميع بؤر الاشتعال وتأمين الموقع بشكل كامل، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت المحيطة.