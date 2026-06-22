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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليوم درجة الحرارة 33 .. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن صيف 2026

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الحالية تفاصيل حالة الجو، بعد أن دخلت البلاد بشكل رسمي في فصل الصيف، وسط تخوفات كثيرة من الصيف الحالي، بسبب الارتفاعات التي قد يسجلها بشأن درجات الحرارة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف بدأ رسميًا في مصر، ومن المتوقع أن تستمر أجوائه لنحو ثلاثة أشهر، مع تسجيل درجات حرارة حول أو أعلى من المعدلات الطبيعية في أغلب الأيام، خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وأوضحت غانم ، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون العامل الأبرز خلال الصيف، إذ يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية، مشيرة إلى احتمالية التعرض لموجات حارة قد تمتد لأيام عدة في ظل تأثير التغيرات المناخية.

ودعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطقس.

صيف 2026

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات المناخية تشير إلى أن درجات الحرارة خلال صيف 2026 ستكون في أغلب الفترات أعلى من المعدلات الطبيعية، أن الرطوبة تجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة أعلى من قيمها الفعلية بما يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، لافتة إلى أن شهري يوليو وأغسطس يشهدان أعلى نسب للرطوبة.

وأوضحت منار غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية، مرورًا بالبحر المتوسط، تحمل كميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، بينما تكون الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا أقل حرارة وأكثر اعتدالًا، مؤكدة أن طبيعة الكتل الهوائية والمرتفعات الجوية هي التي تتحكم في حالة الطقس خلال فصل الصيف.

وأكدت منار غانم، أن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية في معظم فترات الصيف، كما حدث في صيف عام 2024، مع وجود فترات محدودة قد تسجل درجات حرارة حول المعدلات أو أقل منها، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 23
العاصمة الجديدة 34 22
6 أكتوبر 34 22
بنها 33 23
دمنهور 32 21
وادي النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 22
بلطيم 29 21
المنصورة 33 22
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 22
دمياط 28 23
بورسعيد 29 24
الإسماعيلية 35 21
السويس 34 22
العريش 28 20
رفح 28 20
رأس سدر 35 23
نخل 33 21
كاترين 29 14
الطور 32 25
طابا 34 21
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 36 27
الإسكندرية 29 22
العلمين 29 22
مطروح 28 22
السلوم 31 21
سيوة 34 20
رأس غارب 37 26
سفاجا 39 26
مرسى علم 39 27
شلاتين 36 26
حلايب 34 26
أبو رماد 36 25
مرسى حميرة 36 25
أبرق 36 25
جبل علبة 37 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 35 22
أسيوط 35 23
سوهاج 37 23
قنا 39 26
الأقصر 40 26
أسوان 40 27
الوادي الجديد 37 28
أبوسمبل 41 27

حالة الجو الهيئة العامة للأرصاد فصل الصيف درجات الحرارة

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