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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالبحيرة: أحلم بأن أصبح طبيبة أسنان

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

وسط أجواء من الفرحة والسعادة، استقبلت أسرة الطالبة منة الله محمد حسين محمود خليفة، الأولى مكرر على مستوى محافظة البحيرة في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026،  خبر حصولها علي المركز الأول داخل منزلها بمدينة دمنهور ، عقب إعلان النتيجة واعتمادها رسميًا من الدكتورة جاكلين عاذر محافظ البحيرة.

وحصلت الطالبة منة الله، المقيدة بمدرسة أحمد بهجت مناع الإعدادية بنات بدمنهور، على مجموع 279 درجة لتتوج ضمن قائمة الأوائل على مستوى المحافظة، مؤكدة أن التفوق لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة الاجتهاد والمذاكرة المنتظمة حيث انها متفوقة منذ سنوات الدراسة الأولى.

كما وجهّت الشكر إلى والديها وأسرتها على تقديم الدعم النفسي والمادي اللازم لها طوال العام الدراسي، ما كان ذلك حافزًا لها للنجاح والتفوق.

وأضافت الطالبة مريم: كنت بلتزم أنظم وقتي عشان أخلص المذاكرة اللي ورايا، في الأول والآخر ده توفيق كبير من عند ربنا، كنت حريصة أحافظ على صلاتي عشان ربنا يكرمني.

وأوضحت أنها تتمنى أن تواصل نجاحها في المرحلة المقبلة وتحصل على مجموع عالٍ في شهادة الثانوية العامة، مختتمة: فرحانة جدًا بنجاحي ونفسي ربنا يكرمني في اللي جاي، وبحلم أجيب مجموع كويس في الثانوية العامة وأدخل كلية الطب.

الشهادة الإعدادية محافظ البحيرة الاولى على الشهادة الإعدادية بالبحيرة

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