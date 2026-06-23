ولي عهد الأردن يوجه رسالة للنشامى بعد الهزيمة أمام الجزائر

علق الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن علي خروج منتخب الأردن من بطولة كأس العالم بعد الهزيمة أمام الجزائر في ثاني مباريات دور المجموعات.

وكتب الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “نحبكم ونقدر مجهودكم ونعلم مدي حرصكم علي إسعاد الأردن.. ماقصرتوا ياالنشامي.. ومبارك لمنتخب الجزائر الشقيق”.

وقد نجح منتخب الجزائر في قلب تأخره لفوز على منافسه الأردن بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الأردن في البداية عن طريق نزار الرشدان في الدقيقة 35 بعد ارتباك دفاعات الجزائر في إبعاد الكرة، وتعادل منتخب الجزائر في الدقيقة 69 من عمر المباراة عن طريق نذير بن بو علي برأسة مميزة.

وأحرز الهدف القاتل للجزائر أمام الأردن أيمن جويري مستغلا كرة عرضية مميزة من الركنية حولها للمرمى في الدقيقة 83 بكأس العالم.