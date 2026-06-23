فريق طبي بسوهاج الجامعي ينهي معاناة سيدة ويستئصل ورما نادرا بالبنكرياس يزن 15 كيلو

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن نجاح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة والأورام والمناظير بالمستشفيات الجامعية في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم ضخم ونادر بالبنكرياس لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة للمستشفيات الجامعية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن الورم يُعد من الأورام النادرة وذات الأحجام الكبيرة جدًا، حيث بلغ حجمه نحو 20 × 22 سم، ووزنه أكثر من 15 كيلوجرامًا، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحيًا دقيقًا باستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتقدمة لضمان الاستئصال الكامل للورم والحفاظ على سلامة المريضة.

مستشفى سوهاج الجامعي

وأشار الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن المريضة خضعت للفحوصات والأشعات اللازمة قبل إجراء العملية، وتم إعداد خطة علاجية متكاملة بواسطة فريق متعدد التخصصات.

واكد أن العملية تكللت بالنجاح الكامل، وأن الحالة الصحية للمريضة مستقرة وجيدة للغاية، وغادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.

وقال الدكتور مينا ظريف، رئيس قسم الجراحة العامة والأورام والمناظير، إن الفريق الطبي نجح في استئصال الورم بالكامل، رغم حجمه الكبير وموقعه الحساس بالبنكرياس.

وذلك باستخدام أحدث الأساليب الجراحية المتبعة في التعامل مع الأورام العملاقة والنادرة، مما أسهم في تحقيق أفضل النتائج للمريضة.

ضم الفريق الجراحي بقيادة الدكتور مينا ظريف، رئيس القسم، كلًا من الدكتور أحمد راغب، والدكتور حسام فتحي، مدرسين مساعدين، ومحمد منتصر الشريف، طبيب مقيم، إلى جانب فريق التخدير الدكتور أحمد شمروخ، مدرس، والدكتور حسام حسن، والدكتور أحمد عزمي، مدرسين مساعدين.

والأطباء المقيمين نورهان عادل وارساني نشأت، والتمريض أسماء محمود، وجهاد عبد الحفيظ وهبة حسانين، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لضمان نجاح الجراحة وخروج المريضة بحالة صحية جيدة.