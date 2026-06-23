برئاسة شريف باشا.. صحة النواب تضع خارطة طريق شاملة لتطوير القطاع الطبي

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة شريف باشا حزمة من التوصيات العاجلة الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الطبية ورفع كفاءة الخدمات الرعائية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وجاءت هذه القرارات عقب مناقشات موسعة شملت دراسة الاحتياجات الملحة لمختلف المستشفيات والقطاعات الصحية، حيث شددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالمدد الزمنية المحددة لتنفيذ هذه التوصيات بما يضمن سرعة الاستجابة للمطالب الجماهيرية وتطوير البنية التحتية الطبية بقطاع الصحة.

تحركات برلمانية مكثفة لتعزيز البنية التحتية الطبية والصحة العامة



وقد أوصت اللجنة بالآتي: سرعة ادراج إنشاء مستشفى الحميات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، وسرعة ادراج احلالا وانشاء مبني الاستقبال بمستشفى منيه النصر، ورفع كفاءة وتطوير مستشفى بلقاس وسرعة الانتهاء من زيادة عدد الحضانات، وإيجاد حل سريع لنقل جميع المحارق خارج الكتلة السكانية خلال العام المالي 2026/2027.



وتضمنت توصيات اللجنة أيضاً: تطوير جميع المحارق علي مستوي الجمهورية بما يتناسب مع البعد البيئي حفاظا علي الصحة العامة، وتوفير سيارة اسعاف مجهزة بجهاز تنفس صناعي تخدم منطقة المنزلة وخصوصا داخل مستشفى المنزلة خلالا شهر من تاريخه، وسرعة الرد من هيئة التأمين الصحي على استغلال قطعة الأرض الفضاء بمدينة ميت غمر من عدمه خلال شهر من تاريخه، وسرعة ادراج انشاء مستشفى بمدينة محله الدمنه، والتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية لإمكانية انشاء مستشفى للصحة النفسية والادمان بالمنيا.