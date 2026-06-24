العماري: تيسيرات جديدة لتراخيص البناء ببئر العبد وإعفاء المواطنين من شهادة الجنسية

أكد النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب، نجاح جهوده في الاستجابة لمطالب أهالي مركز ومدينة بئر العبد والقرى التابعة لها، بعد موافقة محافظة شمال سيناء على عدد من التيسيرات الخاصة بإجراءات استخراج تراخيص البناء، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع إنهاء الإجراءات.

تبسيط إجراءات التراخيص

وقال العماري إن المحافظة استجابت لطلب تقدم به بشأن تبسيط إجراءات التراخيص، موضحًا أنه تم الاكتفاء بأعمال الرفع المساحي وصلاحية الموقع لاستخراج الترخيص وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تسهيل حصول المواطنين على التراخيص المطلوبة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن المحافظة أكدت احتساب الرسوم المقررة بالمراكز التكنولوجية وفقًا للقانون والقرارات المنظمة، إلى جانب تحديد المستندات المطلوبة طبقًا للقواعد المعمول بها، بما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة إنجازها.

وأشار العماري إلى أن التيسيرات تضمنت أيضًا تطبيق تخفيض بنسبة 50% على رسوم أعمال الرفع المساحي بالمحافظة وفقًا لقرار المحافظ، فضلًا عن التأكيد على الاكتفاء بالمستندات الدالة على ملكية الأرض وفقًا لأحكام قانون البناء.

وأوضح النائب أن المحافظة وافقت كذلك على التنسيق لإعفاء المواطنين من شرط استخراج شهادة الجنسية عند التقدم بطلبات الترخيص، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيف عن الأهالي، مؤكدًا استمرار متابعته لكافة الملفات الخدمية والتنموية التي تهم أبناء شمال سيناء والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.