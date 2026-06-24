إصابة طبيبة أسنان بعد الاعتداء عليها داخل مركز طبى بشبرا الخيمة

أصيبت طبيبة أسنان بكسر مضاعف وإصابات متفرقة إثر تعرضها للاعتداء داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بعد تبادل الاتهامات بين طرفي النزاع، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الملابسات وكشف حقيقة ما جرى.



وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تداول مقطع فيديو لفتاة تدعى "خ. أ"، أكدت فيه أنها توجهت إلى أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة لخلع أحد أسنانها، إلا أنها تعرضت للاعتداء من طبيبة الأسنان ومساعدتها، ما تسبب بحسب روايتها في إصابتها بجرح بالرأس، مشيرة إلى أنها حررت محضرًا رسميًا للمطالبة بحقها.

وفي المقابل، أكدت طبيبة الأسنان أنها تعرضت للاعتداء داخل مقر عملها عقب الانتهاء من خلع ضرسين لفتاتين، موضحة أنهما طلبتا الحصول على الضروس بعد خلعها، إلا أنها رفضت تسليمها لكونها تم التخلص منها داخل صندوق النفايات الطبية المخصص لذلك، التزامًا بإجراءات مكافحة العدوى.

وأضافت الطبيبة أن الموقف تطور إلى مشادة كلامية، أعقبها وفق روايتها اعتداء عليها بالضرب من قبل الفتاتين وآخرين مستخدمين آلة حديدية، ما أسفر عن إصابتها بكسر مضاعف في اليد والكتف، إلى جانب جروح وإصابات متفرقة في الرقبة والرأس والظهر، فضلًا عن حدوث تلفيات داخل المركز الطبي.