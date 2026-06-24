دراما الشحاذين.. صرخة إنسانية على خشبة طور سيناء تكشف صراعات المهمشين وأحلام النجاة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم العرض المسرحي «دراما الشحاذين» على المسرح الصيفي بقصر ثقافة طور سيناء، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي بمحافظة جنوب سيناء، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الحركة المسرحية ونشر الوعي الثقافي والفني بالمحافظات.

ويُعد العرض واحدًا من الأعمال المسرحية التي تلامس قضايا إنسانية واجتماعية عميقة، حيث يطرح رؤية درامية تكشف معاناة الفئات المهمشة في المجتمع، وما تعيشه من صراعات داخلية وخارجية في رحلة البحث عن الأمان والكرامة الإنسانية.

وتدور أحداث المسرحية حول مجموعة من المشردين والمتسولين الذين يجتمعون داخل مسرح مهجور، يجدون فيه ملاذًا يحميهم من قسوة الشارع وتقلبات الحياة. ومع مرور الوقت، يتحول هذا المكان إلى ساحة للصراع والتنافس، إذ تتكشف الطموحات الشخصية والرغبة في النفوذ والسيطرة، فتتصاعد الخلافات بينهم، وتبرز الجوانب النفسية والإنسانية لكل شخصية، في معالجة درامية تجمع بين الواقعية والرمزية.

ويحمل العرض أبعادًا فكرية وإنسانية تتجاوز الحكاية المباشرة، إذ يسلط الضوء على تأثير الفقر والتهميش في تشكيل السلوك الإنساني، كما يطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وقيمة بعيدًا عن أوضاعه المعيشية، ليقدم رسالة مؤثرة تدعو إلى التعاطف مع المهمشين وإعادة النظر في الأحكام المسبقة تجاههم.

وحظي العرض بإشادة الحضور والمتابعين لما يقدمه من رؤية إخراجية متميزة ومعالجة فنية ثرية، نجحت في توظيف عناصر المسرح المختلفة لخدمة النص الدرامي وإبراز أبعاده الفكرية والإنسانية، إلى جانب الأداء التمثيلي الذي عكس بصدق معاناة الشخصيات وتحولاتها النفسية.

«دراما الشحاذين» من تأليف الكاتب بدر محارب، وإخراج الفنان جمال مهران، وأشعار سامح الرازقي، وموسيقى وألحان أحمد العجمي، فيما صمم الديكور سيف الدين إيهاب.

ويُقدم العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم أعمال مسرحية جادة تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني، وتعزز من دور المسرح كمنبر للتنوير وطرح القضايا المجتمعية.