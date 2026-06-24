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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب BIS بجامعة العاصمة يطلقون حلا مبتكرا يختصر الوقت والإجراءات ويعزز مفهوم الجامعة الذكية

طلاب جامعات
طلاب جامعات
حسام الفقي

في ظل التحول المتسارع نحو الرقمنة داخل مؤسسات التعليم العالي، لم تعد جودة الخدمات الطلابية تقاس فقط بسرعة الإنجاز، بل بمدى تكاملها وسهولة الوصول إليها ومرونتها في تلبية احتياجات الطالب.

ومن هذا المنطلق جاء مشروع طلاب BIS بجامعة العاصمة ليقدم رؤية طلابية مبتكرة تعيد تعريف طريقة إدارة الخدمات داخل الجامعات، عبر منصة رقمية ذكية تستهدف إنهاء التعقيدات الإدارية وتحويل الإجراءات التقليدية إلى تجربة إلكترونية سلسة ومتكاملة.

منصة رقمية ذكية تعيد صياغة خدمات الطلاب داخل الجامعات نحو نموذج أكثر تطورًا ومرونة

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور جمال علي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وتحت إشراف الدكتور محمود محمد بهلول منسق برنامج نظم معلومات الأعمال (BIS)، تواصل الكلية دعم المشروعات الطلابية التي تستهدف تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين داخل المؤسسات التعليمية.

وأكد  الدكتور جمال علي أن الجامعات الذكية أصبحت أحد أهم ملامح التعليم الحديث، وأن تطوير الخدمات الطلابية رقمياً يمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يجسد قدرة الطلاب على تقديم حلول عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتوفير خدمات أكثر سرعة ومرونة للطلاب، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وفي هذا الإطار، قدمت المجموعة مشروع تخرج، وهو منصة رقمية متكاملة تهدف إلى رقمنة خدمات شؤون الطلاب وتبسيط الإجراءات الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية.

وتتيح المنصة للطلاب تقديم الطلبات الأكاديمية إلكترونيًا، وحجز المواعيد، واستخراج الشهادات والموافقات المختلفة، ومتابعة حالة الطلبات لحظيًا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الإدارية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة.

كما تضم المنصة لوحة تحكم متطورة للموظفين لإدارة الطلبات ومتابعتها بكفاءة، بالإضافة إلى روبوت ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات المتكررة، مما يساعد في تسريع الاستجابة وتقليل الأعباء الإدارية ورفع كفاءة التشغيل داخل إدارات شؤون الطلاب.

ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز مفهوم الجامعة الذكية التي تضع الطالب في قلب منظومة الخدمات وتعيد تصميم التجربة الجامعية بشكل أكثر تطورًا وفاعلية.

أُنجز المشروع تحت إشراف الدكتورة شيماء عوف والدكتورة نجوى البحيري، وشارك في تنفيذه: فرح محمد عبد التواب حسن السيد، فرح فؤاد السيد طه هاشم دربالة، نجوى حسن كامل برعي عبد العال، مارينا مجدي وديع يوسف، أندريا عادل شوقي ناشد، نبيل ناجي صدقي زكي.

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