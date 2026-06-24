هدى رؤوف: إيران تراهن على الجغرافيا.. وحكمة دول الخليج جنّبت المنطقة مواجهة واسعة

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، الأكاديمية والخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وإيران، أن الموقع الجغرافي يمثل أحد أهم أوراق القوة التي تعتمد عليها طهران في إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن إيران تدرك أهمية دورها في التأثير على حركة التجارة العالمية وممرات الطاقة الاستراتيجية.

معطيات الجغرافيا السياسية

وقالت رؤوف، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، إن القيادة الإيرانية تراهن بشكل كبير على معطيات الجغرافيا السياسية، لكنها في الوقت نفسه تدرك أن الجغرافيا تفرض في نهاية المطاف التعايش والتفاهم بين إيران ودول الخليج، باعتبارهما طرفين يرتبطان بمصالح مشتركة وتحديات أمنية واقتصادية متشابكة.

وأضافت أن موجات التصعيد التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية رفعت تكلفة المواجهة على جميع الأطراف، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني، وهو ما دفع القوى الإقليمية والدولية إلى البحث عن مسارات للتهدئة وخفض التوتر، بهدف منع اتساع دائرة الصراع وتجنب تداعياته على المنطقة والعالم.

وأشادت الخبيرة في الشؤون الإيرانية بالمواقف التي اتخذتها دول الخليج خلال الأزمة، مؤكدة أنها تعاملت مع التطورات بدرجة كبيرة من الحكمة والاتزان، سواء خلال فترات التصعيد أو أثناء جهود التهدئة.

مواجهة إقليمية واسعة

وأوضحت أن هذا النهج المتوازن ساهم في الحد من احتمالات الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة، كما عزز فرص الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وفتح المجال أمام الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

جهود الحوار والتفاهم

وأكدت رؤوف أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار جهود الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وضرورة تجنب أي خطوات قد تعيد التوترات إلى مستويات أكثر خطورة.