أمير هشام: صراع بين الحزم والشمال على بن رمضان.. والحسم خلال ساعات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تلقى عروض رسمية للتونسي محمد علي بن رمضان، وهو عرض نادي الحزم السعودي، الذي يزاحم الشمال القطري على التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الجاري.

الٱهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: حتى هذه اللحظة، الأهلي لم يُقرر موقفه نهائيًا من بيع عقد بن رمضان، خصوصا أن الجميع يعرف مدى جودته وأنه لم يكن موفقا بشكل كبير في الموسم الحالي.

وأضاف: حسم موقف محمد علي بن رمضان سوف تحسم خلال الساعات المقبلة.. والترجي مهتم أيضا بضمه لكن من الصعب ان يلبي المطالب المالية للأهلي لضمه.

وأوضح: اللاعب لم يضغط على النادي الأهلي بشأن العروض الخارجية، وترك الأمر للقلعـة الحمراء تمامًا.