قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل دعاء يوم عاشوراء.. 3 كلمات تفتح لك كل الأبواب المغلقة ردده الآن
تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا
كأس العالم 2026.. تعادل سلبي بين المكسيك والتشيك في الشوط الأول
يكفر سنة ماضية.. قصة صيام يوم عاشوراء وحكمه وفضله
هونر تطلق Honor X80 Pro Max ببطارية عملاقة تكفي لأيام
البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم
التنسيق المسبق للعبور.. إيران تفرض قيودًا جديدة على الملاحة في مضيق هرمز
الإيبولا يواصل الانتشار في الكونغو الديمقراطية.. 1118 إصابة مؤكدة تثير القلق الدولي
أعمال يوم عاشوراء في العاشر من المحرم.. اغتنم العبادة وتجنب الظلم
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محل تجاري بالحي الأول بأكتوبر
بتهمة ابتزازه بفيديوهات خاصة.. سائق وكيل لاعبين شهير يواجه هذه العقوبة بالقانون
برلمانية: تطوير المناهج وحده لا يكفي.. والمعلم المؤهل هو المحرك الحقيقي للتغيير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: صراع بين الحزم والشمال على بن رمضان.. والحسم خلال ساعات

بن رمضان
بن رمضان
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي تلقى عروض رسمية للتونسي محمد علي بن رمضان، وهو عرض نادي الحزم السعودي، الذي يزاحم الشمال القطري على التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الجاري.

الٱهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: حتى هذه اللحظة، الأهلي لم يُقرر موقفه نهائيًا من بيع عقد بن رمضان، خصوصا أن الجميع يعرف مدى جودته وأنه لم يكن موفقا بشكل كبير في الموسم الحالي.

وأضاف: حسم موقف محمد علي بن رمضان سوف تحسم خلال الساعات المقبلة.. والترجي مهتم أيضا بضمه لكن من الصعب ان يلبي المطالب المالية للأهلي لضمه.

وأوضح: اللاعب لم يضغط على النادي الأهلي بشأن العروض الخارجية، وترك الأمر للقلعـة الحمراء تمامًا.

بن رمضان محمد علي الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

طبيبة الأسنان

ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا في كأس العالم

مدرب المغرب

وهبي يشيد بأداء المغرب: أتقبل المركز الثاني ولا تنسوا أننا في كأس العالم

أشرف حكيمي

رجل مباراة المغرب وهايتي في كأس العالم 2026

بالصور

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

من استعراض بي إم دبليو إلى ابتكار صيني.. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%

طلاء فائق السواد
طلاء فائق السواد
طلاء فائق السواد

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد