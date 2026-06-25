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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: استبعاد مديرة المركز الطبي العام بسوهاج لتقصيرها في أداء عملها

الدكتورة عبلة الألفي - نائب وزير الصحة والسكان
الدكتورة عبلة الألفي - نائب وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أجرت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، جولة ميدانية موسعة بمحافظة سوهاج، رافقها الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

شملت الجولة عدة اجتماعات ولقاءات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بحضور القيادات التنفيذية والصحية والأكاديمية.

وبدأت الدكتورة عبلة الألفي جولتها بتفقد وحدة المركز الطبي العام بالشهيد، حيث تابعت سير العمل في غرفة التطعيمات ووجهت بتحسين أسلوب حفظ اللقاحات، واطمأنت على توافر الأدوية وسلامة تخزينها. 

كما وجهت برفع كفاءة المبنى وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات.

وفي غرفة متابعة الحمل، اطلعت على السجلات ووجهت باستبعاد مديرة المركز لتقصيرها في أداء عملها، وأجرت اتصالاً هاتفياً بإحدى الحوامل للاطمئنان على الخدمة المقدمة، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية والتسجيل الدقيق للبيانات.

وتفقدت غرف الطبيبات وتنظيم الأسرة ومتابعة الطفل والمشورة الأسرية، حيث تحدثت مع المنتفعات وراجعت السجلات، وشددت على تدريب الأطباء وأطقم التمريض على تقديم المشورة الصحية الفعالة، وتوعية المقبلين على الزواج بالقضايا الصحية والإنجابية.

 

رفع كفاءة مركز طبي الشهيد

واستقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الدكتورة عبلة الألفي، حيث بحثا سبل تعزيز الخدمات الصحية، خاصة رفع كفاءة مركز طبي الشهيد، واستعرضا الموقف السكاني وجهود تحسين خدمات صحة الأم والطفل.

وأكد المحافظ استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وتكثيف التوعية المجتمعية.

وفي اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، استعرضت نائب الوزير الموقف التنفيذي للخطة العاجلة، مشيرة إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 2.1 بنهاية 2027.

كما أشارت إلى تحسن معدل المواليد بالوجه القبلي، واستعرضت المناطق ذات الأولوية، داعية إلى تكاتف الجهود لتحويل مركز بلينا من منطقة حمراء إلى صفراء.

وأكدت التركيز على مواجهة الحمل غير المخطط، والولادات القيصرية غير المبررة، ووفيات حديثي الولادة.

وعقدت اجتماعاً مع ممثلي قطاع العلاج الحر، شددت خلاله على المتابعة الدقيقة لملفات حديثي الولادة والولادات القيصرية، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وتشجيع الولادة الطبيعية، مع أهمية تدريب الفرق الطبية.

وفي إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية، استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الدكتورة عبلة الألفي.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة لتعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية والمبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية”.

كما عقدت اجتماعات مع عميد كلية الطب ورؤساء الأقسام المعنية، ومع نقيب أطباء سوهاج ونقيب الصيادلة، مؤكدة أهمية التدريب المستمر ودور الأطباء والصيادلة في دعم القضايا السكانية تحت شعار “اسأل.. استشر.. القرار المستنير”.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

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