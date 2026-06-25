رئيس جامعة بنها: اعتماد 12 برنامج أكاديمي مزدوج مع جامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها موافقة مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة بنها وجامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية، والتي تتضمن اعتماد 12 برنامج أكاديمي بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتجارة كبرامج دراسية مزدوجة بين الجامعتين، بما يتيح للطلاب الحصول على مؤهلات أكاديمية مشتركة من الجامعتين.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن البرامج المعتمدة تشمل: بكالوريوس أمن المعلومات والأدلة الجنائية الرقمية ، بكالوريوس المعلوماتية الطبية ، بكالوريوس الشبكات وتقنيات الهواتف المحمولة ، بكالوريوس التجارة في المحاسبة ، بكالوريوس الذكاء الاصطناعي ، بكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال ، بكالوريوس علوم الحاسوب، بكالوريوس التجارة في الاقتصاد ،بكالوريوس نظم المعلومات ، بكالوريوس الحوسبة العلمية ، بكالوريوس التجارة في الإحصاء، بكالوريوس نظم معلومات الأعمال.



وأكد الجيزاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية جامعة بنها للتوسع في الشراكات الأكاديمية الدولية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير برامجها الأكاديمية وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع في التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية المرموقة حول العالم، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية، ويعزز من السمعة الأكاديمية للجامعة.



يذكر أن جامعة كانتربري كرايست تشيرش عام 1962 وتصنف كجامعة حكومية معروفة في كانتربري، بريطانيا، و الدكتور ستيفن لاميمان مدير التعاون والاتفاقيات الدولية بجامعة كانتربري كريست تشيرش البريطانية كان قد حاضر بمؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل" والذي نظمه المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة بمقر الجامعة بالعبور فبراير الماضي بكلمة بعنوان «أثر برامج التعليم العابر للحدود على زيادة فرص التوظيف» تناول خلالها دور برامج التعليم العابر للحدود في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل الدولي،وبناء المهارات العالمية، وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات التوظيف والتنمية المهنية في عالم سريع التغيّر.