«بلا وخز أو ألم».. تفاصيل إطلاق مبادرة رعاية أطفال السكري

في خطوة إنسانية جديدة تعكس اهتمام الدولة بصحة الأطفال وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري من النوع الأول، ضمن مبادرات "100 مليون صحة".

أسلوب التعامل مع المرض

وتستهدف المبادرة إحداث نقلة نوعية في أسلوب التعامل مع المرض من خلال توفير أحدث تقنيات المتابعة والعلاج دون ألم، بما يساعد الأطفال على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وآمنة.

كما تسعى المبادرة إلى تقديم منظومة متكاملة من الرعاية الصحية والدعم الفني والتثقيف الأسري، بما يحد من المضاعفات الصحية ويحسن جودة حياة آلاف الأطفال المصابين بالسكري.

جودة حياة الأطفال المصابين

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري من النوع الأول، والتي تأتي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت مظلة "100 مليون صحة"، مؤكداً أن المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة الأطفال المصابين وتخفيف الأعباء اليومية عن أسرهم.

العلاج التقليدي للمرض

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي على قناة «القاهرة والناس»، أن المبادرة تتجاوز مفهوم العلاج التقليدي للمرض، إذ تستهدف رفع ما وصفه بـ"تحدي الـ24 ساعة" الذي يواجهه الطفل المصاب بالسكري وأسرته، نتيجة الحاجة إلى اتخاذ قرارات مستمرة تتعلق بالغذاء، وجرعات الأنسولين، والنشاط البدني ومتابعة مستوى السكر على مدار اليوم.

طرق قياس السكر التقليدية

وأشار إلى أن طرق قياس السكر التقليدية كانت تتطلب وخز الطفل من 10 إلى 15 مرة يومياً، بما يعادل أكثر من 3650 وخزة إبرة سنوياً، وهو ما يمثل عبئاً نفسياً وجسدياً كبيراً على الأطفال. وأضاف أن المبادرة، باعتبارها الأولى من نوعها في مصر، توفر أجهزة استشعار ذكية لقياس مستوى السكر دون ألم، ما يحدث تحولاً جذرياً في حياة الأطفال المصابين ويمكنهم من الاستمتاع بطفولتهم بصورة طبيعية وأكثر أماناً.

عدد الأطفال المصابين بالسكري

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن عدد الأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول في مصر حتى سن 18 عاماً يقدر بنحو 50 ألف طفل، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، والممتدة حتى نهاية عام 2027، تستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات بإجمالي نحو 5 آلاف طفل، وفق الضوابط والمعايير التي حددتها اللجنة العلمية المختصة.

حزمة متكاملة من الخدمات

وأضاف أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل صرف جهازي استشعار شهرياً لكل طفل، مع استبدال فوري للأجهزة في حال حدوث أي أعطال، إلى جانب توفير دعم فني مستمر، وإجراء فحوصات طبية دورية لمتابعة الحالة الصحية والحد من التذبذبات الحادة في مستويات السكر، بما يسهم في الوقاية من المضاعفات الخطيرة مثل أمراض الكلى وتلف الأعصاب والشرايين.

برامج للتثقيف الصحي والتدريب

كما تتضمن المبادرة برامج للتثقيف الصحي والتدريب العملي للوالدين، بهدف تعزيز قدرتهما على إدارة المرض والتعامل مع الأجهزة الحديثة بكفاءة، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال المصابين بالسكري.