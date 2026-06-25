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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشاهد مروعة بفنزويلا.. المأساة تتفاقم بعد انهيار 100 مبنى في لا جوايرا

زلزال فنزويلا
زلزال فنزويلا
القسم الخارجي

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بانهيار أكثر من 100 مبنى في لا جوايرا، وهي ولاية ساحلية صغيرة شمال كاراكاس، كانت الأكثر تضرراً من الزلازل.

وأشار أوتشا في أحدث تقرير له عن الاستجابة للكوارث إلى أن حجم الدمار يفوق قدرة السلطات المحلية على الاستجابة، مصنفاً المنطقة المتضررة كأولوية لفرق الإنقاذ الدولية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال: "على الرغم من أن حجم الخسائر البشرية والاحتياجات الإنسانية لا يزال غير واضح، إلا أنه من المؤكد أن الأضرار جسيمة. وقد أُعلنت ولاية لا غوايرا، حيث يقع المطار الرئيسي، منطقة منكوبة. وتشير التقارير الأولية إلى أن الخسائر البشرية قد تكون كبيرة، وأن هناك احتمالاً لحدوث هزات ارتدادية أخرى."

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريجيز اليوم الخميس ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد خلال الساعات الماضية إلى 164 قتيلا على الأقل و971 مصابا.

وكان الزلزالان القويان اللذان ضربا فنزويلا وبلغت شدتهما 7.2 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر قد تسببا في حدوث أضرار جسيمة وإغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي قرب العاصمة "كاراكاس".

مشاهد مروعة في فنزويلا لا جوايرا أوتشا زلزال في فنزويلا

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