انفجار إطار ينهي حياة سائق سوزوكي على محور العصار بشبرا الخيمة

شهد طريق محور العصار بالشارع الجديد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مصرع سائق سيارة سوزوكى إثر انفجار اطار السيارة وانقلابها مما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود حادث انقلاب سيارة ووجود وفيات.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وفاة سائق سيارة سوزوكى يدعى "محمود" مقيم مدينة الخصوص، إثر انفجار اطار السيارة وانقلابها مما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، جري نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.