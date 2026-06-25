السيطرة على حريق داخل مطعم بالعبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم مشويات بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بنشوب حريق داخل مطعم مشويات بأحد أحياء مدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين اندلاع النيران داخل المطعم، حيث نجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.



ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما يجري حصر التلفيات المادية وتحديد أسباب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق.