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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أسري: التربية الإيجابية لا تعني ترك الأبناء يفعلون ما يشاؤون

الأبناء
الأبناء
رحمة سمير

أكد المستشار محمود كامل، المحامي والمتخصص في الشأن الأسري، أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم التربية الإيجابية والتربية الحديثة كما يطبقها بعض الآباء والأمهات، مشددًا على أن منح الأبناء حرية مطلقة دون ضوابط ينعكس سلبًا على تكوين شخصياتهم وعلى استقرار المجتمع بشكل عام.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن التربية الإيجابية تقوم على الحوار والتوجيه وبناء الثقة مع الأبناء، لكنها لا تعني التخلي عن دور الأسرة في التقويم ووضع الحدود، لافتًا إلى أن بعض الأسر تفسر التربية الحديثة على أنها ترك الطفل يفعل ما يشاء دون رقابة أو توجيه، وهو ما يخلق أجيالًا تفتقد الانضباط وتحمل المسؤولية.

وأضاف أن الإفراط في التدليل أصبح ظاهرة واضحة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن كثيرًا من الأبناء ينشأون في بيئة توفر لهم كل شيء دون أن يتحملوا أي مسؤوليات، ما يؤدي إلى ضعف قدرتهم على مواجهة التحديات أو الاعتماد على أنفسهم مستقبلاً.

وشدد على أن احترام الوالدين والكبار، وتحمل المسؤولية، والالتزام بالقيم الأسرية، تظل من الركائز الأساسية لبناء شخصية متوازنة، محذرًا من أن غياب هذه المبادئ تحت شعار الحرية المطلقة قد يفرز جيلاً جديدًا مدللًا يصعب الاعتماد عليه في المستقبل.
https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/1393608806155031 

خبير أسري التربية الإيجابية الأبناء التربية الحديثة والأمهات

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