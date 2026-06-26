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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلان تشكيل مواجهة باراجواي وأستراليا في ختام مباريات المجموعة الرابعة بالمونديال

إعلان تشكيل مواجهة باراجواي وأستراليا في ختام مباريات المجموعة الرابعة بالمونديال
إعلان تشكيل مواجهة باراجواي وأستراليا في ختام مباريات المجموعة الرابعة بالمونديال
أ ش أ

 أعلن منتخبا باراجواي وأستراليا تشكيل المباراة التي ستجمعهما، صباح اليوم/الجمعة/، على ملعب ليفي ستاديوم، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وجاء تشكيل باراجواي كالتالي …حراسة المرمى: أورلاندو جيل.

خط الدفاع: ألكسندرو مايدانا - عمر ألديريتي - جوستافو جوميز – جوستافو فيلاسكيز - خوان كاسيريس.

خط الوسط : دييجو جوميز - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا.

خط الهجوم: خوليو إنسيسو – حابريل أفالوس.

فيما جاء تشكيل استراليا كالاتي: حراسة المرمى..باتريك بيتش.

خط الدفاع: أليساندرو شيركاتو – هاري سوتار – لوكاس هيرنجتون.

خط الوسط : عزيز بهيتش – جاكسون إرفين - أيدن أونيل – جوردان بوس.

خط الهجوم: كريستان فولباتو – نيستوري إيرانكوندا – كونور ميتكالف.

ويتنافس المنتخبان على حسم بطاقة التأهل المباشر لدور الـ٣٢ ، وأيضا حجز مركز مؤهل عن طريق المركز الثالث ضمن أفضل فرق احتلت المركز الثالث، حيث يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط جمعها من الانتصار في الجولة الأولى على تركيا بهدفين نظيفين وخسر في الجولة الثانية أمام امريكا بنفس النتيجة، فيما يتواجد منتخب باراجواي في المركز الثالث بثلاث نقاط أيضا وبفارق الأهداف عن أستراليا، وكانت باراجواي خسرت في الجولة الأولى أمام أمريكا ٤-١، وحققت الانتصار في الجولة الثانية على تركيا بهدف نظيف.

منتخبا باراجواي وأستراليا تشكيل المباراة ملعب ليفي ستاديوم بطولة كأس العالم لكرة القدم

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